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Новый уровень техники появится в игре «Мир танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Техника 11-го уровня появится в следующем году в онлайн-игре «Мир танков», сообщила команда разработчиков из студии Lesta Games. Релиз обновления запланирован на 22 января 2025 года.

Работа над созданием новых боевых машин уже началась. Получить новые высокоуровневые танки можно будет бесплатно с помощью новой системы исследования техники, отмечается в сообщении.

«Мы долго шли к этому решению. Предстоит много работы, но январское обновление перевернет игру на 180 градусов. Любой игрок сможет прокачать новые боевые машины абсолютно бесплатно», — уточнил операционный директор «Мира танков» Борис Синицкий.

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