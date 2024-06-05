Завершены съемки сериала о создании советской атомной бомбы

Съемки российского исторического сериала «Атом» про создателя советской атомной бомбы физика Игоря Курчатова завершились, премьера проекта состоится в 2025 году, сообщила пресс-служба канала «Россия».

О чем «Атом»

События сериала «Атом» развернутся в 1943 году, когда в Москве собирают команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Работа над проектом проходит под руководством физика Игоря Курчатова в секретной Лаборатории №2, а сотрудниками становятся лучшие умы со всего Союза.

Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую научную информацию за рубежом. В сериале будут показаны события, происходившие в Советском Союзе, Берлине 1945-го, в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе.

Кто сыграл Курчатова

Главная роль в сериале «Атом» досталась Юрию Чурсину. Для перевоплощения в Игоря Курчатова актер обзавелся бородой. На момент работы над атомной бомбой Курчатову был 41 год, Чурсину — 44 года. Внешняя схожесть актера с персонажем получилась достаточно точной.

Других ключевых героев сыграли Гурам Баблишвили (Берия), Алексей Гуськов (Всеволод Замятин), Илья Малаков ученый Фролов) и Ольга Сутулова (радиохимик Карпова), Анна Чиповская (агент Екатерина Лазарева, возлюбленная Фролова).

Также в сериале снялись, Алексей Кирсанов, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак.

Режиссер о съемках

Режиссером сериала стал Нурбек Эген, который признался в любви к теме, поскольку сам окончил школу с физико-математическим уклоном.

Премьера сериала «Атом» состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году. Телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».

«Нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю», — цитирует режиссера пресс-служба канала «Россия».

Оппенгеймер против Курчатова

Очевидно, что после выхода «Атома», зрители начнут сравнивать сериал с фильмом Кристофера Нолана «Оппенгеймер». По сюжету российский проект действительно выглядит ответом на американский проект.

Но, если оттолкнуться от истории, то «Атом» — это не российская версия «Оппенгеймера», а совершенно традиционный байопик для российского кино.

Тем не менее, перекликаться с американских фильмом сериал все же будет. События в нем разворачиваются не только в СССР, но и Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе. К тому же события в «Оппенгеймере» и «Атоме» развиваются в одних временных отрезках.