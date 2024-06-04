Назван кандидат на пост губернатора Республики Алтай

Губернатором Республики Алтай может стать первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Перевод федерального чиновника на новый пост связан с важностью Алтая, который имеет общую границу с Китаем протяженностью около 55 километров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля.

При этом отмечается, что уход Турчака с занимаемых в настоящее время постов окажет влияние на работу внутриполитического блока Кремля. Должность секретаря генсовета «Единой России» является одной из ключевых в партии власти.

Так, на этом посту человек отвечает за многие вопросы кадровой политики, непосредственно курирует работу исполкома партии, решает региональные конфликты, отвечает за результаты выборов, в том числе и федеральных.

С 2019 года пост губернатора Алтая занимает Олег Хорохордин. Его первый срок на посту главы региона истекает в сентябре этого года. Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации президента написали, что Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время.

Хорохордин остается последним губернатором с истекающим в этом году сроком полномочий, который еще не встречался с Владимиром Путиным для обсуждения возможного переизбрания на пост главы региона.