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Новым российским самолетам пообещали полеты до конца XXI века

Источник:
Sibnet.ru
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Объединенная строительная корпорация надеется, что отечественные самолеты будут иметь такой же цикл эксплуатации, как западные, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Те Boeing, которые сейчас выпускаются, они будут летать до конца XXI века. Очень надеемся, что отечественные самолеты будут иметь такой же цикл эксплуатации», — цитирует Слюсаря ТАСС.

Глава ОАК напомнил, что в среднем эксплуатация одного самолета может длиться до 50-60 лет. При этом производственный цикл в авиастроении занимает достаточно много времени: разработка и запуск в производство могут занимать десятки лет.

Поставки новых российских самолетов МС-21 и Superjet 100 снова отложены: первых — на 2025 год, вторых — на 2026 год. Перенос сроков связан с «объективными ограничениями».

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