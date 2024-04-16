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РЖД запустили PWA-версию для мобильной покупки билетов

Источник:
Sibnet.ru
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«Российские железные дороги» запустили приложение для покупки билетов на поезда через смартфоны. При этом сохранен весь функционал сайта, без ограничений со стороны App Store и Google Play, сообщила пресс-служба РЖД.

«Это PWA-версия сайта компании (ticket.rzd.ru), адаптированная под использование на мобильных устройствах на всех операционных системах», — говорится в сообщении.

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отметил, что в веб-приложении сохранены все основные функции портала ticket.rzd.ru: продажа билетов на поезда дальнего следования, в том числе на места для пассажиров с инвалидностью, а также использование баллов программы лояльности «РЖД бонус» и т. д.

«Также можно будет посмотреть расписание пригородных поездов, а онлайн-покупку пригородных билетов планируется запустить в одной из следующих версий. В веб-приложении постепенно будут появляться и другие функции», — добавил Чаркин.

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«РЖД» имеет мобильное приложение для Android, на платформе Apple iOS оно сейчас недоступно.

PWA — альтернатива мобильным приложениям. Этот формат работает непосредственно в браузере и дает возможность получать широкий набор услуг независимо от ограничений в App Store и Google Play, которые вводятся в отношении российских компаний.

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