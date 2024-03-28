НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

«Облачный»: как получать терабайт виртуального хранилища в месяц

Источник:
Sibnet.ru
198 0
Облачные данные
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion
Облачное хранилище — удобный и защищенный виртуальный ящик для хранения файлов. Информация в облаке доступна с любых устройств и не пропадет из-за поломки жесткого диска или потерянной флешки. Абонентам Ростелекома облачное хранилище Mail.ru доступно на эксклюзивных условиях — его объем каждый месяц увеличивается на 1 Тб.

Как работает тариф «Облачный»

На старте подписчик тарифа «Облачный» получает доступ к облачному хранилищу объемом 1 Тб. Для понимания — даже такой базовый уровень позволит хранить в облаке 250 тысяч фотографий или 500 часов домашнего видео.

Далее по условиям тарифа каждые 30 суток объем дискового пространства увеличивается на 1Тб — до достижения максимального объема в 12 Тб. При этом ежемесячная плата за тариф «Облачный» не меняется.

В тариф «Облачный» также включены домашний интернет на скорости до 800 Мбит/с и подписка на онлайн-кинотеатр Wink. Полные условия для разных регионов доступны по ссылке. Например, в Новосибирске тариф обойдется в 890 рублей.

По прогнозам аналитиков, к 2025 году общий объем данных в мире достигнет 175 зеттабайт. При этом одного зеттабайта хватит, чтобы записать 10 миллиардов фильмов в разрешении 4K.

Действующим абонентам Ростелекома можно не менять тариф, а подключить облако как дополнительную платную опцию. Для этого достаточно ознакомиться с инструкцией и произвести настройки в личном кабинете абонента.

Если активный аккаунт Mail.ru уже есть, то при подключении тарифа от Ростелекома в личном кабинете нужно в карточке «Профиль Облако Mail.ru» связать аккаунты. После этого объем хранилища начнет увеличиваться каждый месяц на 1 Тб.

Как пользоваться облаком Mail.ru

Облачное хранилище работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android и iOS. Так, на ПК в облако Mail.ru можно попасть через электронную почту Mail.ru. Также есть авторизация через профили «ВКонтакте» или «Госуслуг».

Если установить на компьютер специальную программу, обмен файлами между локальным и удаленным хранилищем станет еще удобнее, а облачное пространство будет встроено в интерфейс файловой системы ПК.

Пользователю доступна автозагрузка в облако фотографий и видео со смартфона, редактирование и просмотр файлов, их перемещение, сортировка, а также отслеживание истории.

Интерфейс Облака Mail.ru
Интерфейс облака Mail.ru
Фото: © скриншот Облака Mail.ru

При необходимости выбранными файлами можно делиться с другими людьми — коллегами или близкими. Доступ может быть ограниченным — например, только для чтения, а закрыть его можно в любой момент.

Безопасность конфиденциальной информации обеспечивается двухфакторной идентификацией. Вирус, способный испортить файлы, попасть на облако не может — все загрузки проверяются надежными антивирусными решениями.

Еще по теме
Бюджетники получат планшеты на базе ОС «Аврора»
Зачем нужна кнопка WPS на роутере
Ростелеком сделает российский интернет быстрее
Ростелеком представил фанатам Counter-Strike 2 уникальный сервис
смотреть все
Обзоры #Интернет #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Кнопка WPS на роутере
ТЕМА ДНЯ
Зачем нужна кнопка WPS на роутере
Загадочная кнопка WPS активирует протокол, который нужен для упрощенного подключения к Wi-Fi без использования пароля
Набор номера телефона
#Мобильная связь
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Почему российские номера начинаются или с +7, или с восьмерки? Это связано с историческим наследием
 Облачные данные
#Интернет
Как получать терабайт облачного хранилища в месяц
Хранилище Облако Mail.ru доступно пользователям Ростелекома на эксклюзивных условиях — его объем каждый месяц увеличивается на 1 Тб
 Регистрация в интернете
#Интернет
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
28 марта
Бюджетники получат планшеты на базе ОС «Аврора»
27 марта
Ростелеком запланировал выпуск ноутбуков и планшетов
27 марта
«Лицей» запустил новый курс по английскому языку
12 марта
Ростелеком сделает российский интернет быстрее
 Смотреть все