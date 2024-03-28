Облачное хранилище — удобный и защищенный виртуальный ящик для хранения файлов. Информация в облаке доступна с любых устройств и не пропадет из-за поломки жесткого диска или потерянной флешки. Абонентам Ростелекома облачное хранилище Mail.ru доступно на эксклюзивных условиях — его объем каждый месяц увеличивается на 1 Тб.

Как работает тариф «Облачный»

На старте подписчик тарифа «Облачный» получает доступ к облачному хранилищу объемом 1 Тб. Для понимания — даже такой базовый уровень позволит хранить в облаке 250 тысяч фотографий или 500 часов домашнего видео.

Далее по условиям тарифа каждые 30 суток объем дискового пространства увеличивается на 1Тб — до достижения максимального объема в 12 Тб. При этом ежемесячная плата за тариф «Облачный» не меняется.

В тариф «Облачный» также включены домашний интернет на скорости до 800 Мбит/с и подписка на онлайн-кинотеатр Wink. Полные условия для разных регионов доступны по ссылке. Например, в Новосибирске тариф обойдется в 890 рублей.

По прогнозам аналитиков, к 2025 году общий объем данных в мире достигнет 175 зеттабайт. При этом одного зеттабайта хватит, чтобы записать 10 миллиардов фильмов в разрешении 4K.

Действующим абонентам Ростелекома можно не менять тариф, а подключить облако как дополнительную платную опцию. Для этого достаточно ознакомиться с инструкцией и произвести настройки в личном кабинете абонента.

Если активный аккаунт Mail.ru уже есть, то при подключении тарифа от Ростелекома в личном кабинете нужно в карточке «Профиль Облако Mail.ru» связать аккаунты. После этого объем хранилища начнет увеличиваться каждый месяц на 1 Тб.

Как пользоваться облаком Mail.ru

Облачное хранилище работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android и iOS. Так, на ПК в облако Mail.ru можно попасть через электронную почту Mail.ru. Также есть авторизация через профили «ВКонтакте» или «Госуслуг».

Если установить на компьютер специальную программу, обмен файлами между локальным и удаленным хранилищем станет еще удобнее, а облачное пространство будет встроено в интерфейс файловой системы ПК.

Пользователю доступна автозагрузка в облако фотографий и видео со смартфона, редактирование и просмотр файлов, их перемещение, сортировка, а также отслеживание истории.

Интерфейс облака Mail.ru Фото: © скриншот Облака Mail.ru

При необходимости выбранными файлами можно делиться с другими людьми — коллегами или близкими. Доступ может быть ограниченным — например, только для чтения, а закрыть его можно в любой момент.

Безопасность конфиденциальной информации обеспечивается двухфакторной идентификацией. Вирус, способный испортить файлы, попасть на облако не может — все загрузки проверяются надежными антивирусными решениями.