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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Shaman опроверг слухи об отказе платить за похороны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) опроверг информацию о том, что отказывается помогать пострадавшим в теракте оплачивать похороны.

В Сети распространили скрин переписки с Дроновым, где он якобы отказывается оплачивать похороны погибших в теракте в «Крокусе», потому что делал заявление, когда погибшими считались несколько десятков человек. А когда число превысило сотню — пошел на попятную.

Shaman опубликовал в телеграм-канале скрин переписки с подписью «фейк» и написал, чтобы люди не велись на провокацию.

Также артист сообщил, что перевел 5 миллионов рублей «Российскому Красному Кресту» на помощь пострадавшим в теракте.

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Топ комментариев

Удавиков

омерикосы канадцев задвинули конкретно, канада боится даже рот открыть

paramedic

Ну и кто тут орал, что РФ тратит бесполезно финансы на охрану арктических границ?

mosquito__2010

Данилоны с иркутами шли к успеху.

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги