Shaman опроверг слухи об отказе платить за похороны

Певец Shaman (Ярослав Дронов) опроверг информацию о том, что отказывается помогать пострадавшим в теракте оплачивать похороны.

В Сети распространили скрин переписки с Дроновым, где он якобы отказывается оплачивать похороны погибших в теракте в «Крокусе», потому что делал заявление, когда погибшими считались несколько десятков человек. А когда число превысило сотню — пошел на попятную.

Shaman опубликовал в телеграм-канале скрин переписки с подписью «фейк» и написал, чтобы люди не велись на провокацию.

Также артист сообщил, что перевел 5 миллионов рублей «Российскому Красному Кресту» на помощь пострадавшим в теракте.