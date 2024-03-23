Теракт в «Крокус Сити Холл»: главные вопросы

Неизвестные террористы в пятницу вечером атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, открыв стрельбу из автоматов. Десятки людей убиты и ранены, в развлекательном центре вспыхнул сильный пожар. Кто стоит за массовым убийством?

Террористы расстреливают людей в «Крокус Сити Холле» Фото: © кадр из видео очевидца

Что произошло

Теракт произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В соцсетях распространилось видео, как примерно в 19.40 по московскому времени на стоянку концертного зала заехал белый автомобиль Renault Symbol, из которого вышли пятеро человек с автоматами. Практически сразу они открыли стрельбу.

Очевидцы утверждают, что все нападавшие были вооружены автоматами Калашникова, в тактическом обмундировании, за плечами у них находились рюкзаки. Войдя в здание, террористы начали методично расстреливать всех, кто попадался им на пути. Осторожно, видео содержит жестокие кадры!

На входе в «Крокус Сити Холл» установлены металлоискатели, возле которых находились охранники. Однако они были вооружены только дубинками и шокерами, в результате нападавшие смогли беспрепятственно попасть в фойе.

Затем боевики ворвались в главный концертный зал, который вмещает 7 тысяч людей. Почти все билеты на концерт были проданы. К счастью, большинство зрителей к этому моменту покинули помещение, услышав автоматные очереди. Однако несколько человек в зале также были убиты.

Террористы также подожгли развлекательный центр, в здании прогремели мощные взрывы. Спецслужбы полагают, что как только огонь разгорелся, террористы покинули место массового убийства, переодевшись в гражданскую одежду и смешавшись с толпой.

Какие последствия

Пожар в «Крокус Сити Холл» распространился на площадь в 13 тысяч квадратных метров. Для тушения огня использовались три вертолета и 130 единиц спецтехники. Пожарные эвакуировали из здания около 100 человек. Локализовали возгорание только через пять часов после атаки.

Спецназ зашел в горящий «Крокус Сити Холл» и успел «отработать» подземный паркинг, первый этаж и часть второго. Террористов обнаружить не удалось. После этого бойцы покинули здание из-за сильного задымления и частичного обрушения кровли.

По предварительным данным ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, Baza пишет о 62 убитых. Минздрав Подмосковья опубликовал списки раненых в ходе нападения — в документе перечислены 145 человек, среди пострадавших есть дети.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек, из них пятеро детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии.

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), сообщил Следственный комитет России. Расследование будет вестись под контролем Генпрокуратуры.

Кто напал на «Крокус Сити Холл»

По предварительным данным, террористы — молодые славяне, пишет «Коммерсантъ». Во время нападения преступники могли использовать накладные бороды и усы. В соцсетях уже появилось первое предположительное фото нападавших — на снимке, сделанном камерой видеонаблюдения, видно двух мужчин в автомобиле.

Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» Фото: © скриншот видео с камеры наблюдения

Полиция объявила в розыск два автомобиля, на которых передвигались террористы. Ориентировка передана на машину марки Renault Fluence серого цвета, также разыскивается белый Renault Symbol с темной крышей. На автомобиле установлены регистрационные номера Тверской области — предположительно, фальшивые.

Посольство США в России 7 марта 2024 года предостерегло туристов, посещающих Москву и Московскую область, от посещения массовых мероприятий и скоплений людей, включая концерты, в связи с вероятностью террористических актов.

Пока у теракта два следа — исламистский и украинский. Так, в соцсетях появилось видео, на котором секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что «такое веселье» россиянам украинцы будут устраивать чаще. Однако подлинность видео не подтверждена.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своей социальной сети, что Киев непричастен теракту в «Крокус Сити Холл». Руководители Украины, а также МИД Украины пока не выступали с официальными заявлениями.

Также появилась информация о причастности к теракту экстремистов из «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Однако заявление о причастности группировки к теракту в Подмосковье размещено с использованием устаревшего шаблона и может быть фейковым.