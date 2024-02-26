Ростелеком представил фанатам Counter-Strike 2 уникальный сервис

Ростелеком в сотрудничестве с исследователями Центра системного проектирования Сколтеха выпустил уникальный продукт для игроков Counter-Strike 2, сообщает пресс-служба компании.

Рейтинговая система Game-R обрабатывает статистику матчей, а также открывает доступ к закрытой лиге с рейтингом и ценными призами. Для создания системы разработчики использовали аналитику матчей профессиональных игроков и методов их игры.

На основании полученных данных система определяет рейтинг игрока по результатам сыгранных им матчей в режиме Premier. Она анализирует не только успехи и неудачи, но и множество других факторов, включая используемое оружия, уровень выживаемости, применение гранат.

Game-R предлагает не только расширенную аналитику, но и сравнение тактики пользователя с игроками уровня Pro. Опция Ростелекома также открывает доступ к лиге с розыгрышем виртуальных скинов и предметов — ножей, перчаток, оружия, сувениров.

«Мы стремимся предлагать нашим абонентам, играющим в компьютерные игры, все необходимое: от быстрого интернета до инновационных игровых сервисов», — отметил директор по развитию продуктов массового сегмента Ростелекома Игорь Пилюгин.

Game-R доступна абонентам любых операторов за подписку, при этом пользователи Ростелекома получают скидку на ее использование. С момента оплаты подписки геймеры участвуют в розыгрыше призов.