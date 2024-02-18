Движение оказалась источником креативного мышления

Свободное движение помогает мыслить более гибко и живо и приводит к появлению новых идей, доказали ученые из Вюрцбургского университета.

Исследователи провели эксперимент. Одной группе испытуемых разрешалось ходить по комнате, пока они генерировали идеи, в то время как остальным нужно было спокойно сидеть за компьютером и не покидать свое место.

Оказалось, что количество сгенерированных идей у участников, которым разрешалось ходить по комнате, было выше, чем у тех, кто был вынужден сидеть на одном месте, приводит журнал Psychological Research отчет ученых.

При этом, по их мнению, важно, чтобы движения не подавлялись и не были шаблонными. Это может происходить, когда люди фокусируются, например, на маленьком экране — мобильного телефона, планшета или похожих устройств.

Таким образом,широкое использование мобильных телефонов и аналогичных гаджетов— в том числе в сфере образования — может оказать негативное влияние на некоторые когнитивные процессы, такие как творчество, предупредили ученые.