Wink окупил расходы на производство сериала «Слово пацана»

Сериал «Слова пацана» окупил расходы на свое производство за месяц, рассказал генеральный директор сервиса Wink Антон Володькин.

Глава онлайн-кинотеатра не стал раскрывать точный бюджет сериала, однако в интервью изданию РБК отметил, что «речь идет про сотни миллионов рублей» за все восемь серий. При этом средний срок возврата инвестиций по рынку — шесть месяцев.

С момента премьеры аудитория всех эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в онлайн-кинотеатре Wink составила 23 миллиона зрителей. Таким образом, только на официальной платформе сериал посмотрел каждый шестой россиянин.

Сопоставимая с этими цифрами аудитория пришлась на пиратские ресурсы. Володькин уточнил, что сериал сможет добрать новую аудиторию после выхода в эфире НТВ — его показ там ожидается весной 2024 года.

Гендиректор Wink отказался уточнять, выйдет ли у «Слова пацана» продолжение. Володькин признал существование «соответствующего запроса зрителя», однако подчеркнул, что принимать решение о втором сезоне будут только создатели проекта.