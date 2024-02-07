НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Wink окупил расходы на производство сериала «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
227 1

Сериал «Слова пацана» окупил расходы на свое производство за месяц, рассказал генеральный директор сервиса Wink Антон Володькин.

Глава онлайн-кинотеатра не стал раскрывать точный бюджет сериала, однако в интервью изданию РБК отметил, что «речь идет про сотни миллионов рублей» за все восемь серий. При этом средний срок возврата инвестиций по рынку — шесть месяцев.

С момента премьеры аудитория всех эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в онлайн-кинотеатре Wink составила 23 миллиона зрителей. Таким образом, только на официальной платформе сериал посмотрел каждый шестой россиянин.

Сопоставимая с этими цифрами аудитория пришлась на пиратские ресурсы. Володькин уточнил, что сериал сможет добрать новую аудиторию после выхода в эфире НТВ — его показ там ожидается весной 2024 года.

Гендиректор Wink отказался уточнять, выйдет ли у «Слова пацана» продолжение. Володькин признал существование «соответствующего запроса зрителя», однако подчеркнул, что принимать решение о втором сезоне будут только создатели проекта.

Еще по теме
Wink вошел в число самых популярных онлайн-кинотеатров
Wink представил трейлер сериала «Неверные»
Wink запускает вещание новых телеканалов
Определились самые популярные сериалы новогодних праздников
смотреть все
Новости #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Личный кабинет Ростелекома
ТЕМА ДНЯ
Зачем нужен виртуальный номер
Чем виртуальный мобильный номер отличается от обычного и какие преимущества у него есть?
Роутер, порт, интернет, кабель
#Интернет
Как выбрать оптимальный тариф интернета
Как выбрать оптимальный тариф, чтобы не переплачивать за избыточную скорость, но при этом избежать риска «тормозов» при высокой нагрузке?
 Регистрация в интернете
#Интернет
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
 Переход в Ростелеком со своим номером
#Мобильная связь
Как перейти в Ростелеком со своим номером
Перейти в Ростелеком с сохранением своего номера может абонент любого сотового оператора
Все статьи
Обсуждение (1)
Актуальные
обзоры
17 января
Как выбрать оптимальный тариф интернета
31 декабря
Зачем нужен виртуальный номер
10 декабря
Что такое группа «Семья» Ростелекома и как это работает
8 декабря
Как перейти в Ростелеком со своим номером
 Смотреть все