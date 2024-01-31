Wink вошел в число самых популярных онлайн-кинотеатров

Онлайн-кинотеатр Wink от Ростелекома вошел в тройку лидеров по количеству подписчиков — он занял 15% рынка по платящим подписчикам и 12,8% по всем в целом, следует из данных исследования TelecomDaily.

Согласно опубликованным данным, у Wink за четвертый квартал 2023 года насчитывается 5,7 миллиона подписчиков. При этом во втором квартале прошлого года показатель составлял 3,9 миллиона.

При этом данные по Wink не учитывали слияние с more.tv, аудитория которого составила 1,5 миллиона подписчиков. Онлайн-кинотеатр от Ростелекома опережают «Кинопоиск» (11,1 миллиона подписчиков), а также «Иви» (8,5 миллиона подписчиков).

В целом количество подписчиков у российских онлайн-кинотеатров на конец 2023 года превысило 45,2 миллиона пользователей. За второе полугодие 2023 года оно выросло на 23% — с 36,7 миллиона человек.

Аналитики отмечают, что главной причиной роста количества подписок стало масштабирование собственного производства фильмов и сериалов, которыми сервисы завлекают аудиторию.