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Умные счетчики станут обязательными в новостройках

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект об обязательной установке в новостройках умных приборов учета горячей и холодной воды, тепла и газа обсуждается правительством РФ.

Инициатива проводится в рамках совместного проекта Минцифры, Минпромторга и Минстроя «Умный многоквартирный дом». Его цель — создание системного и единого подхода к цифровизации многоквартирных домов, пишут «Ведомости».

В рамках этого проекта предусмотрен поэтапный переход на интеллектуальные приборы учета: установка общедомовых умных счетчиков станет обязательной с 2025 года, а поквартирных — с 2027 года.

Сейчас обязательных требований к интеллектуальным счетчикам воды, тепла и газа в России нет. Специалисты отмечают, что перед переходом к обязательной установке отечественных умных счетчиков необходима соответствующая законодательная база.

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Домострой #Право #Квадраты
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