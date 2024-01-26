Умные счетчики станут обязательными в новостройках

Законопроект об обязательной установке в новостройках умных приборов учета горячей и холодной воды, тепла и газа обсуждается правительством РФ.

Инициатива проводится в рамках совместного проекта Минцифры, Минпромторга и Минстроя «Умный многоквартирный дом». Его цель — создание системного и единого подхода к цифровизации многоквартирных домов, пишут «Ведомости».

В рамках этого проекта предусмотрен поэтапный переход на интеллектуальные приборы учета: установка общедомовых умных счетчиков станет обязательной с 2025 года, а поквартирных — с 2027 года.

Сейчас обязательных требований к интеллектуальным счетчикам воды, тепла и газа в России нет. Специалисты отмечают, что перед переходом к обязательной установке отечественных умных счетчиков необходима соответствующая законодательная база.