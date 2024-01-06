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Нумеролог пообещала возвращение бумеранга людям в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Люди в 2024 году будут пожинать плоды своих поступков, сделанных в последние девять лет, сказала нумеролог Кристина Егиазарова в интервью Лауре Джугелии.

2024 год — год восьмерки, потому что в сумме дает цифру восемь. В нумерологии это считается годом кармы.

«Это год правосудия, когда мы получаем ответку за все наши деяния на протяжении последних девяти лет, которые мы совершали. Мы девять лет делали, что хотели, и вот судить нас будут именно в этот год», — сказала Егиазарова.

Ощутят последствия своих дел каждый человек индивидуально и все человечество в целом, и каждая страна в том числе.

По словам нумеролога, пугаться слова «карма» не стоит. Карма не означает что-то плохое. Это причины и следствия плохих и хороших поступков.

Если человек на протяжении последних девяти лет проходил свои уроки, поступал по совести, помогал себе и людям, делал мир лучше, то его ждет хороший год.

«Такие люди очень вырастут в этом году, в первую очередь в деньгах, во вторую — у них очень изменится сфера отношений. Это год, когда будет очень много браков, много любви и детей», — сказала нумеролог.

Егиазарова посоветовала, что сейчас самое время исправить то, что человек можете исправить уже сейчас.

«Если вы долгое время предавали себя, начните, наконец-то, выбирать себя. Или были на нелюбимой работе, которую вы терпеть не могли — увольтесь с этой работы, начните выбирать себя. Если вы находитесь в отношениях, которые вас тяготят, выйдите из них», — сказала она.

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