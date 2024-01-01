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Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Лотерея Новогодний миллиард
Фото: © Sibnet.ru
Праздничный тираж «Русского лото» под названием «Новогодний миллиард» с призовым фондом в 2 миллиарда рублей разыграли 1 января 2024 года. Как быстро проверить билеты «Новогоднего миллиарда» на потенциальный выигрыш?

Самый очевидный вариант проверить лотерейный билет на выигрыш и сразу узнать результат — посмотреть розыгрыш на канале НТВ в записи. Программа доступна на YouTube-канале и в архиве тиражей «Русского лото» на официальном сайте «Столото». Но есть и более простые способы проверить свои билеты.

Как проверить электронный билет

Купленные участниками розыгрыша электронные билеты отображаются в личном кабинете на сайте «Столото» или в фирменном приложении. Как только появятся результаты тиража, пользователь сразу увидит — выиграли его билеты или нет.

Кроме этого, напротив каждого билета указывается сумма выигрыша. Если выигрыш меньше 600 тысяч рублей, его сразу можно перевести в кошелек, а затем вывести на карту. Однако для получения выигрышей свыше 15 тысяч рублей потребуется пройти идентификацию.

Как пройти идентификацию

Есть два способа — офлайн и онлайн. Для первого необходимо заполнить анкету и выбрать удобные точку распространения лотерей. Затем нужно взять документ, удостоверяющий личность и посетить точку, где сотрудник проведет все необходимые процедуры.

Для идентификации онлайн потребуется перейти по ссылке и пройти идентификацию при содействии РНКО «Единая касса», организации, которой операторы лотерей поручили проведение идентификации участников лотерей.

Как проверить бумажный билет

Офлайн продаются два вида бумажных билетов «Новогоднего миллиарда» — типографские билеты и лотерейные купоны. При оформлении лотерейного купона участник должен указать номер телефона, при покупке типографского билета это не обязательно.

Вместе с лотерейным купоном участнику выдается квитанция, а с типографским билетом чек. Эти документы официально подтверждают, что бумажный билет зарегистрирован и принимает участие в розыгрыше.

Если купить бумажный билет и назвать при этом номер телефона, то затем по этому номеру можно быстро зарегистрироваться на сайте «Столото» или в мобильном приложении. Как только пользователь зайдет в личный кабинет, все приобретенные типографские билеты отразятся там.

Однако в основном при покупке бумажного билета номер телефона не называют. Проверить такой билет можно в разделе «Проверка билетов». На странице нужно выбрать лотерею, номер тиража и ввести номер бумажного билета.

Есть несколько альтернативных способов проверить билет. Например, можно проверить номер на выигрыш в лотерейном киоске «Столото» или по телефону +7 900 555 0055, отправить запрос на проверку билета в официальной группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте» или просканировать QR-код на билете с помощью смартфона.

Какой налог с выигрыша

Налог с выигрышей до 15 тысяч рублей участник лотереи обязан самостоятельно. Если выигрыш больше, сумма налога автоматически вычитается из призовых в момент выплаты. Ставка зависит от суммы — до 5 миллионов она составляет 13%, на часть выигрыша, которая больше этой границы ставка составит 15%.

Таким образом, выигравший в праздничном тираже 1 миллиард рублей должен будет заплатить 149 900 000 рублей — 650 тысяч рублей (13% от 5 миллионов) + 149 250 000 (15% от 995 миллионов). Выигрыш на руки составит 850 100 000 рублей. 

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