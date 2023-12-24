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Как сохранить услуги связи Ростелекома при переезде

Источник:
Sibnet.ru
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Абонентам Ростелекома доступен цифровой сервис «Онлайн-переезд», с его помощью при переезде можно сохранить привычный набор услуг без расторжения договора и посещения офиса.

Сервис позволяет автоматически переносить на новый адрес номер телефона, бонусы, историю покупок, а также арендованное оборудование (роутер, ТВ-приставка) с сохранением его настроек и обслуживания.

Кроме того, провайдер дает 50% скидку на оплату услуг в течение первых двух месяцев после переезда. Для переподключения Ростелеком использует оптоволокно и современную технологию xPON, благодаря которым интернет и «разгоняется» до 1 Гбит/с.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно оформить заявку на сайте pereezd.rt.ru. В заявке нужно указать адрес выезда и въезда, предпочтительные даты отключения и подключения услуг. На сайте можно отслеживать выполнение заявки, переподключение услуг занимает до трех дней.

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