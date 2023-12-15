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Травников взялся за цены на яйца в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Яйца
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занялся вопросом стабилизации цен на рынке куриного мяса и яиц после пресс-конференции Владимира Путина.

По данным правительства Новосибирской области, в регионе цены за неделю в среднем по яйцу выросли на 4%, хотя за год этот рост составил 36%.

«У нас большие запасы, а наши бизнесмены и руководители предприятий – патриоты, в первую очередь обеспечивающие рынок родного региона. Подписывали соглашение о сдерживании цен. Сейчас всё это эффекта не дало», — цитирует Травникова пресс-служба областного правительства.

Глава региона предложил УФАС и прокуратуре обратить внимание на ситуацию с ценами на мясо кур и яйца.

Что сказал Путин о подорожании яиц

По данным минсельхоза, самообеспеченность региона яйцом составляет 126%, а производство куриных яиц в этом году составит 918 миллионов штук. Некоторое снижение собственного производства по сравнению с 2022 годом связано с перепрофилированием птицефабрики «Евсинская» с производства яиц на бройлерное направление. Но на «Чикской» птицефабрике производство яйца возрастает и восполнит этот недостаток.

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Сибирь #Новосибирск #Деньги #Продукты
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