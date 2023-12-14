Сбой в работе российского правительства привел к скачку цен на куриные яйца, заявил на пресс-конференции, совмещенной с «Прямой линией».

К президенту обратилась жительница Краснодара Ирина Акопова. Она пожаловалась ему, что десяток яиц в ее городе стоит от 180 рублей до 220. «Когда и где были такие цены?» — указала она.

«Спрашивал у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами. Говорил, что все нормально. А цены выросли. А знаете что произошло? Спрос увеличился. Я сам яичницу люблю. Спрос увеличился, а объем производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», — пояснил президент.

По его словам, «сейчас и из Турции предлагают поставки, и из других стран. «Ситуация будут улучшаться. Приношу извинения на этот счет, сбой в работе правительства», — сказал Путин.