Дорогие и интимные подарки сразу стоит забыть. Коллегам подойдут бюджетные и нейтральные подарки на Новый год — так гласит правило этикета. Но что выбрать, чтобы презент оказался нескучный и действительно понравился?

Озадачится выбором подарка для коллег нужно как можно раньше. Во-первых, самое подходящее время для дарения — новогодние корпоративы, которые часто проходят уже во второй половине декабря. Во-вторых, своевременная покупка подарков разгрузит предпраздничную суету.

Выбирая подарок коллеге, нужно ориентироваться не только на пожелания, но и на правила этикета.

«Нет слишком дешевый или дорогой. Подарок должен быть таким, чтобы человек получивший его, в дальнейшем мог соизмеримо ответить вам примерно в этом же ценовом диапазоне», — сказала специалист по этикету Екатерина Сартакова.

В одном из предновогодних опросов сотрудники компаний назвали самые желанные подарки. Среди них сертификаты в магазины и маркетплейсы, сладости, новогодняя атрибутика, сувениры, корпоративный мерч, грамоты, благодарственным письма, наградные статуэтки.

Примеры подарков коллегам

Сладости. Быть взрослым — не значит игнорировать сладости. Сладкий подарок можно собрать на небольшую сумму, при этом он может выглядеть презентабельно. На маркетплейсах есть готовые варианты, также можно собрать сладкий подарок самостоятельно.

Кроме этого, если есть желание отличиться оригинальностью, можно сделать сладкий подарок со смыслом. Например, продаются наборы конфет или мини-шоколадок с добрыми предсказаниями. Это будет очень милый и приятный сюрприз.

Новогодние атрибуты. Что касается новогодней атрибутики, то выбор здесь просто огромный. Это могут быть любые элементы интерьера или гардероба, которые содержат символику грядущего года, а также все, что связано с праздником.

Необычные новогодние украшения, игрушки на елку — для тех, кто любит украшать дом к празднику. Носочки с оленями, варежки со снежинками — для тех, кто не переносит холода, кухонное полотенце или салфетки на стол с символом года — для хозяюшек.

Сувениры. Это сложный для подбора вариант, прежде чем остановиться на таком презенте, стоит узнать у коллеги, приятно ли ему будет получить подобное. Если неприязни нет, можно смело выбирать фигурки символа года, мягкие игрушки, брелоки и другие подобные мелочи.