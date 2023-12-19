Что дарить родственникам на Новый год

Бабушкам — лыжи, родителям — билеты в театр. Подарки для родственников могут быть очень личными, поскольку их интересы известны дарителю. Что выбрать, чтобы не оказаться банальным?

Новогодние подарки — вопрос внимания, а не цены. Обычно на этот праздник хочется поздравить всех членов семьи и поэтому подарки лучше выбирать недорогие, но с точным прицелом на интересы и пожелания родственников, считает специалист по этикету Екатерина Сартакова.

Бабушки и дедушки

«Пожилые люди требуют особого внимания. Прежде всего это касается здоровья, поэтому в первую очередь рекомендую подарки, связанные с наблюдением за их здоровьем и приспособлениями, позволяющими поддерживать себя в хорошей форме», — сказала Сартакова.

Подходящими подарками могут оказаться тонометр (прибор для измерения давления), палки для скандинавской ходьбы, теплые тапочки, ортопедические подушки.

Кроме объективно полезных подарков, можно выбрать душевные варианты. Например, купить фотоальбом и наполнить совместными и памятными снимками.

Родители

Подарок для мамы и папы может быть один на двоих, советует специалист по этикету. Это может быть не какая-то вещь, а услуга. Например, можно подарить билеты в театр или на концерт, сертификат на совместный поход на СПА-процедуры.

Среди других идей для подарка — парные кружки, подушки, пижамы, другие предметы быта или гардероба. По словам эксперта, подарок для родителей показывает, что они для детей — единое целое и одинаково важны.

Братья и сестры

Выбирая подарок братьям и сестрам, нужно ориентироваться на их прямые запросы. Лучший вариант — спросить, что именно они хотели бы получить в подарок. Но чтобы не лишить сюрприза, лучше не договариваться на конкретную вещь, а определиться с направлением.

Например, сестра очень любит рисовать и говорит, что ей нужен подарок, связанный с областью ее увлечения. Тогда подойдут канцелярские наборы, скетчбуки или мольберт.

Также родственникам, близким по возрасту, подойдут веселые подарки, или подарки-приколы. Но опять же, стоит подумать, готов ли близкий человек к такому сюрпризу.

Дети и племянники

Если речь идет о чужих детях (племянниках) или детях друзей, то важно уточнить у родителя, что лучше подарить. Без наводящих вопросов сделать сюрприз приятным шансов гораздо меньше.

Среди универсальных подарков детям — сладости, развивающие игрушки (если речь о малышах), сертификаты маркетплейсов.