Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год

Sibnet.ru
Подарки
Фото: © Sibnet.ru
Если коллег можно поздравить с Новым годом свечками или шоколадками, то для друзей нужно выбрать более весомые подарки. На 1 тысячу рублей можно подобрать презенты для романтиков, любителей творчества, гурманов и вполне практичных людей.

Подарки для атмосферы

Набор для создания ароматических свечей. Такой подарок позволит самостоятельно создать свечи с любимым ароматом для праздничного или романтического вечера. Отличный вариант для девушки, которая ценит домашний уют и тепло.

Ароматический диффузор. Более долговечная альтернатива свечам для освежения и ароматизации воздуха. Есть диффузоры с палочками, которые не требуют питания. Также есть ультразвуковые модели с питанием, которые распыляют ароматический пар.

Ароматический диффузор
Ароматический диффузор
Фото: hirotomo / CC BY-SA 2.0

Ночник с проекцией звездного неба. Отличный подарок не только взрослым, но и детям. Устройство проецирует на потолок или стену реалистичное звездное небо, создавая расслабляющую обстановку для отдыха.

Набор почтовых открыток в винтажном стиле. Обычно они представляют собой переиздания настоящих открыток и почтовых карточек XIX-XX веков с поздравлениями. Ностальгический подарок можно использовать по прямому назначению — отправлять поздравления по почте.

Подарки для хобби и творчества

Картина по номерам или алмазная мозаика. Идеальный вариант для медитативного отдыха в долгие зимние вечера. В таком наборе есть все, чтобы даже при полном отсутствии художественных навыков создать красивую картину.

Румбокс. Это миниатюрный конструктор в коробке. Сборка домика сотен мелких деталей — кропотливое, но невероятно увлекательное занятие. В дополнение ко всему румбоксы могут стать отличным украшением для дома.

Вариант румбокса
Вариант румбокса
Фото: © aliexpress.ru

Настольная игра. Самое главное — выбрать подходящий жанр. Лучше всего остановиться на простой и короткой игре. Например, для знакомства с такими развлечениями отлично подойдут «Мафия», «Крокодил», «Имаджинариум», «Манчкин».

Растение в банке. Оригинальный подарок для тех, кто любит зелень на подоконнике. В наборе все необходимое — грунт, семена, инструкция. При должном терпении можно вырастить красивое дерево — например, маленькую елочку или бонсай.

Гастрономические подарки

Набор для приготовления глинтвейна. Идеальный презент для холодной зимы. В набор обычно входят разнообразные специи. Он позволит согреться и создать уютную атмосферу в новогодние праздники.

Необычное варенье. Универсальный подарок, который порадует любого человека и оставит после себя вкусные воспоминания. Такие десерты варят не только из ягод — можно найти варенье или джем из шишек, кедровых орешков, лепестков сирени и даже чеснока.

Печенье с предсказаниями. Интригующий десерт, который может стать отдельным развлечением для компании. Печенье упаковано в красивый тубус, его можно разделить с гостями за праздничным столом.

Редкие сладости. Можно выбрать для подарка японские десерты (моти, дайфуку), набор китайских конфет с необычными наполнителями, дубайский шоколад, сладости с лимитированными вкусами

Практичные подарки

Планировщик. Полезный подарок, который поможет организовать время. Хорошо оформленный ежедневник также служит стильным аксессуаром, подчеркивающим статус владельца.

Цифровая подписка. Можно подарить человеку доступ к любимым фильмам, сериалам, музыке, книгам или нейросетям. Для коллеги достаточно месячной подписки, а для близкого человека можно оформить доступ на целый год.

Умная розетка. Такой прибор помогает включать и выключать удаленно через приложение на смартфоне приборы, даже когда дома никого нет. Отличный инструмент снижения тревожности для рассеянных людей. 

Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Что дарить родственникам на Новый год
Стоит ли дарить носки на Новый год
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
