Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные

Выбор новогоднего подарка может стать настоящим испытанием, если ограничен бюджет или отсутствуют идеи. Друзья, коллеги, дети, родственники — как порадовать всех и не разориться? С этой задачей справиться можно, если распланировать подарки по ценовым категориям, например: 300, 500 и 1000 рублей.

Выбирать новогодние подарки на 2025 год также можно методом исключения. Исключить нужно все бесполезное и бессмысленное, потому что символ года — Зеленая Змея, которая безделушки не любит. Также исключите ремешки, кошельки и другие аксессуары, имитирующие змеиную кожу.

Подарки за 300 рублей

Купить новогодний подарок за 300 рублей сейчас кажется невыполнимой миссией. Но на самом деле на эту сумму можно найти действительно приятный презент коллегам или дальним родственникам.

На 300 рублей на распродажах можно отыскать красивые носочки или перчатки. Этих денег хватит на елочную игрушку, кружку, маленький набор сладостей.

Новогодние носки Фото: © Sibnet.ru

На 300 рублей можно собрать целый набор. Например, купить миниатюру крема для рук (около 150 рублей), маску для лица или патчи (около 100 рублей), и добавить мини-шоколадку (около 25 рублей). Еще 25 рублей — мешочек для упаковки. Такой подарок подойдет женщинам.

Еще идеи подарков за 300 рублей: ароматические свечи, брелок на сумку или ключи, картхолдер, набор мини-шоколадок с пожеланиями.

Подарки за 500 рублей

На 500 рублей уже можно разгуляться. Здесь выбор больше и скорее зависит от фантазии. Этого хватит, чтобы приобрести в качестве новогоднего подарка хороший ежедневник, книгу, набор украшений для елки, бижутерию, что-то полезное для дома (например, набор кухонных полотенец, милый ночник).

Сережки со змеей Фото: © Sibnet.ru

Если хочется быть более оригинальным, то можно заказать на маркетплейсе набор для чистки гаджетов или пресс для зубной пасты — аксессуар, который поможет выжать максимум из любого тюбика. Подойдет и для зубной пасты, и для любимого крема. Подобные подарки будут выделяться на фоне традиционных.

Еще идеи новогодних подарков за 500 рублей: диффузор, кофейная пара, набор для карнавала (вечеринки), макролинза для съемок с телефона, чехол на телефон, набор сладостей, канцелярский набор, аксессуары для компьютера, набор для ванной (соль, пена).

Подарки за 1 тысячу рублей

Тысячу рублей можно потратить на одну презентабельную вещь или собрать ассорти приятных мелочей. Стоит исходить из пожеланий того, кому предназначен подарок.

Если выбор пал на покупку нескольких презентов, то стоит присмотреться к следующим подаркам на Новый год: термокружка и набор травяного чая, ванные принадлежности и уходовые кремы, копилка для денег и купюра, шарф и варежки, набор новогодних ложек.

Подарки Фото: © Sibnet.ru

Рассматривая более дорогие подарки на Новый год, можно выбрать: мягкий плед, декоративные подушки, парфюм для автомобиля, косметичку-органайзер, браслет, серьги, качественную бижутерию.

Также 1 тысяча рублей — достаточная сумма, которую можно подарить в виде сертификата в магазин косметики, посуды, книг. Можно подарить сертификаты на танцевальные, кулинарные, творческие мастер-классы.