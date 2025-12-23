Выбираем подарок для человека, у которого «есть все»

Выбор подарка для обеспеченного человека — непростая задача. Бюджетные сувениры богатым не дарят, а преподнести брендовые часы или особое ювелирное украшение не позволяет кошелек. Поэтому лучше всего придумать эмоциональный подарок-впечатление.

Подарок для человека, у которого есть все, должен воплощать любовь, дружбу, внимание и заботу дарителя. Тогда он обязательно запомнится и доставит больше эмоций, чем дорогие презенты.

Чтобы попасть в точку, перед выбором надо проанализировать увлечения и привычки человека, изучить его профессиональные интересы и личные предпочтения.

Для этого лучше всего подходит «тихая разведка» — ненавязчивый сбор информации. Можно изучить социальные сети человека (о чем он пишет, что лайкает), осторожно расспросить близких людей, вспомнить разговоры, в которых он упоминал свои увлечения и мечты. Может, он не против засесть за шахматную партию, приготовить необычное блюдо, поклонник автопутешествий или любитель настольных игр.

Топ-10 идей для подарка

Новые впечатления. Универсальный подарок, «эмоции в конверте». Например, для гурмана отлично подойдет сертификат на дегустационный сет в ресторане. Для любителя адреналина — прыжок с парашютом, мастер-класс на автодроме. Для ценителя искусства — билеты на концерт.

Портрет. Многие художники делают портреты на заказ по фотографии человека. Важно сделать такой подарок запоминающимся, чтобы он отображал не только внешность, но и характер человека, его жизненный опыт.

Обучающий курс. Прекрасный вариант новогоднего подарка для тех, кто хочет учиться чему-то новому, работает в творческой сфере. Сейчас доступна практически любая тематика курсов: от иностранных языков до обучения экстремальному вождению.

Генеалогическое древо. Составление родословной можно заказать у профессионалов или заняться поисками самостоятельно, в интернете есть множество ресурсов для этого. Результат изысканий лучше всего распечатать в виде подарочного альбома с фотографиями.

Сеанс флоатинга. Необычная SPA-процедура, в ходе которой человек помещается в ванну с раствором соли. При высоком содержании соли в воде тело не тонет, организм чувствует себя так, словно он в невесомости. Такой сеанс дает отличную психологическую разгрузку.

Сеанс флоатинга Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Солнечная лампа. Обеспеченные люди нередко испытывают стресс из-за высокой загрузки на работе. Можно подарить такому человеку лампу с эффектом солнечного света — светотерапия способствует выработке серотонина — гормона радости, отвечающего за настроение.

Генетический тест. Такой тест определяет предрасположенность к заболеваниям, непереносимость определенных видов продуктов, происхождение и так далее. Это отличный презент человеку, который заботится о здоровье и хочет больше узнать о своих корнях.

Нестандартная прогулка. Можно выбрать сертификат на экскурсию в нестандартное место. Например, в Новосибирске есть ночной тур по метро, участникам которого покажут секреты подземки.

Ночная прогулка по метро подарит незабываемые впечатления Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ностальгический подарок. Здесь выбор полностью зависит от возраста человека, так как новогодний подарок должен стать «путешествием в молодость». Например, можно собрать сет жвачек и напитков из 90-х, или купить приставку «Денди» с картриджами. Можно собрать фотоальбом или найти по объявлениям советские шахматы. Или купить 10 килограммов любимых конфет из детства.

Подарок со смыслом. Такой новогодний презент должен быть абсолютно уникальным и существовать в единственном экземпляре. Хороший недорогой вариант — сделанная на заказ футболка с надписью, которая что-то говорит об этом человеке.

Что лучше не дарить

Не стоит дарить человеку, который и сам может купить полмира, статусные безделушки, гаджеты, дорогой алкоголь, предметы интерьера, косметику, автомобильные наборы, инструменты, подписки на сервисы, деньги. Скорее всего, такой подарок не вызовет эмоций и даже не будет использован.