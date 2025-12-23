НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

Выбираем подарок для человека, у которого «есть все»

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Подарки
Фото: © Sibnet.ru
Выбор подарка для обеспеченного человека — непростая задача. Бюджетные сувениры богатым не дарят, а преподнести брендовые часы или особое ювелирное украшение не позволяет кошелек. Поэтому лучше всего придумать эмоциональный подарок-впечатление.

Подарок для человека, у которого есть все, должен воплощать любовь, дружбу, внимание и заботу дарителя. Тогда он обязательно запомнится и доставит больше эмоций, чем дорогие презенты. 

Чтобы попасть в точку, перед выбором надо проанализировать увлечения и привычки человека, изучить его профессиональные интересы и личные предпочтения.

Для этого лучше всего подходит «тихая разведка» — ненавязчивый сбор информации. Можно изучить социальные сети человека (о чем он пишет, что лайкает), осторожно расспросить близких людей, вспомнить разговоры, в которых он упоминал свои увлечения и мечты. Может, он не против засесть за шахматную партию, приготовить необычное блюдо, поклонник автопутешествий или любитель настольных игр.

Топ-10 идей для подарка

Новые впечатления. Универсальный подарок, «эмоции в конверте». Например, для гурмана отлично подойдет сертификат на дегустационный сет в ресторане. Для любителя адреналина — прыжок с парашютом, мастер-класс на автодроме. Для ценителя искусства — билеты на концерт.

Портрет. Многие художники делают портреты на заказ по фотографии человека. Важно сделать такой подарок запоминающимся, чтобы он отображал не только внешность, но и характер человека, его жизненный опыт.

Обучающий курс. Прекрасный вариант новогоднего подарка для тех, кто хочет учиться чему-то новому, работает в творческой сфере. Сейчас доступна практически любая тематика курсов: от иностранных языков до обучения экстремальному вождению.

Генеалогическое древо. Составление родословной можно заказать у профессионалов или заняться поисками самостоятельно, в интернете есть множество ресурсов для этого. Результат изысканий лучше всего распечатать в виде подарочного альбома с фотографиями.

Сеанс флоатинга. Необычная SPA-процедура, в ходе которой человек помещается в ванну с раствором соли. При высоком содержании соли в воде тело не тонет, организм чувствует себя так, словно он в невесомости. Такой сеанс дает отличную психологическую разгрузку.

Сеанс флоатинга
Сеанс флоатинга
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Солнечная лампа. Обеспеченные люди нередко испытывают стресс из-за высокой загрузки на работе. Можно подарить такому человеку лампу с эффектом солнечного света — светотерапия способствует выработке серотонина — гормона радости, отвечающего за настроение.

Генетический тест. Такой тест определяет предрасположенность к заболеваниям, непереносимость определенных видов продуктов, происхождение и так далее. Это отличный презент человеку, который заботится о здоровье и хочет больше узнать о своих корнях.

Нестандартная прогулка. Можно выбрать сертификат на экскурсию в нестандартное место. Например, в Новосибирске есть ночной тур по метро, участникам которого покажут секреты подземки.

Ночная прогулка по метро подарит незабываемые впечатления
Ночная прогулка по метро подарит незабываемые впечатления
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ностальгический подарок. Здесь выбор полностью зависит от возраста человека, так как новогодний подарок должен стать «путешествием в молодость». Например, можно собрать сет жвачек и напитков из 90-х, или купить приставку «Денди» с картриджами. Можно собрать фотоальбом или найти по объявлениям советские шахматы. Или купить 10 килограммов любимых конфет из детства. 

Подарок со смыслом. Такой новогодний презент должен быть абсолютно уникальным и существовать в единственном экземпляре. Хороший недорогой вариант — сделанная на заказ футболка с надписью, которая что-то говорит об этом человеке.

Что лучше не дарить

Не стоит дарить человеку, который и сам может купить полмира, статусные безделушки, гаджеты, дорогой алкоголь, предметы интерьера, косметику, автомобильные наборы, инструменты, подписки на сервисы, деньги. Скорее всего, такой подарок не вызовет эмоций и даже не будет использован. 

Тема: Подарки
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Что дарить родственникам на Новый год
Стоит ли дарить носки на Новый год
смотреть все
Отношения #Новый год
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
ЕС даст Киеву 90 миллиардов евро на продолжение боевых действий
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады
Россияне получат единый цифровой идентификатор
Финляндия обвинила Россию в массовой гибели северных оленей
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
10
Европейские лидеры обиделись на слова Путина о «подсвинках»