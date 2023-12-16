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Стоит ли дарить носки на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Прикольные носки на Новый год
Фото: © Bagamma
Носки в качестве подарка стали мемом, но все равно актуальны. Эта вещь необходима в гардеробе любого человека, при этом носки могут быть просто «прикольными» или элементом стиля. Какие носки подарить на Новый год, чтобы это выглядело дорого и красиво?

Праздничность носкам придает упаковка. Если взять самые обычные черные или белые носки и положить их в красивую коробку, или необычно перевязать, то подарок станет более солидным и приятным.

Но чтобы получатель подарка действительно испытал радость, подойти к выбору подарка нужно с душой.

«Обратите внимание на вкус человека, носит ли он яркие носки или предпочитает классику, важно и не прогадать с размером — это признак внимательности», — посоветовала стилист Милена Соболева.

Как выбрать носки по стилю и размеру

Мужские

Стереотип о том, что мужчины предпочитают только базовые цвета в носках, давно развеян, считает стилист. Дарить носки ярких цветов, с различными принтами — можно.

Если же даритель решил не рисковать, и придерживаться строгости и сдержанности, то дарить лучше не одну пару, а набор носков. Хорошо подойдет комплект из трех-пяти пар. Можно выбрать набор из одного цвета или нескольких, например, белые, черные, серые. Это вечная классика.

Женские

Выбрать женщине в подарок носки — одновременно просто и сложно. И то, и другое связано с огромным разнообразием.

«Короткие или длинные, трикотажные или капроновые, фантазийные или классические? Здесь все зависит от характера девушки, которой предназначен подарок. Девушки чаще нуждаются в разнообразии этого предмета гардероба, поэтому прогадать будет сложно», — считает Соболева.


Забавные

Не для повседневной носки, а для создания настроения очень уместным подарком окажутся носки с необычным принтом или декоративными элементами.

На маркетплейсах представлены парные носки с одинаковыми принтами для девушки и парня, также есть наборы носков, ставшие трендом еще весной, — с магнитными лапками. Когда ноги партнеров рядом, лапки примагничиваются друг к другу. 


Новогодние

Носки с новогодним принтом, теплые шерстяные носочки, уютные махровые — подарок, который несет в себе тепло и заботу. Таким вариантом не нужно пренебрегать.

Кстати, яркие носочки с Дедом Морозом, оленями или елками — отличный элемент для новогодней фотосессии. Поэтому такой подарок не только согреет, но и останется в памяти.

Тема: Подарки
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Топ комментариев

Maniac.

Судя со слов автора статьи, Гранта стоит 699т.р Трепло и балабол автор статьи!!!!Дешевле 1 100 000 не...

Qprovessional

"пролетая над гнездом психушки"

DADMAL

Жаль что его тогда не отправили туда куда надо.

колобок11

Развитием внутренней экономикой займитесь наконец, может и ставки повышать не придётся!