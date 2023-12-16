Стоит ли дарить носки на Новый год

Носки в качестве подарка стали мемом, но все равно актуальны. Эта вещь необходима в гардеробе любого человека, при этом носки могут быть просто «прикольными» или элементом стиля. Какие носки подарить на Новый год, чтобы это выглядело дорого и красиво?

Праздничность носкам придает упаковка. Если взять самые обычные черные или белые носки и положить их в красивую коробку, или необычно перевязать, то подарок станет более солидным и приятным.

Но чтобы получатель подарка действительно испытал радость, подойти к выбору подарка нужно с душой.

«Обратите внимание на вкус человека, носит ли он яркие носки или предпочитает классику, важно и не прогадать с размером — это признак внимательности», — посоветовала стилист Милена Соболева.

Мужские

Стереотип о том, что мужчины предпочитают только базовые цвета в носках, давно развеян, считает стилист. Дарить носки ярких цветов, с различными принтами — можно.

Если же даритель решил не рисковать, и придерживаться строгости и сдержанности, то дарить лучше не одну пару, а набор носков. Хорошо подойдет комплект из трех-пяти пар. Можно выбрать набор из одного цвета или нескольких, например, белые, черные, серые. Это вечная классика.

Женские

Выбрать женщине в подарок носки — одновременно просто и сложно. И то, и другое связано с огромным разнообразием.

«Короткие или длинные, трикотажные или капроновые, фантазийные или классические? Здесь все зависит от характера девушки, которой предназначен подарок. Девушки чаще нуждаются в разнообразии этого предмета гардероба, поэтому прогадать будет сложно», — считает Соболева.

Забавные

Не для повседневной носки, а для создания настроения очень уместным подарком окажутся носки с необычным принтом или декоративными элементами.

На маркетплейсах представлены парные носки с одинаковыми принтами для девушки и парня, также есть наборы носков, ставшие трендом еще весной, — с магнитными лапками. Когда ноги партнеров рядом, лапки примагничиваются друг к другу.

Новогодние

Носки с новогодним принтом, теплые шерстяные носочки, уютные махровые — подарок, который несет в себе тепло и заботу. Таким вариантом не нужно пренебрегать.

Кстати, яркие носочки с Дедом Морозом, оленями или елками — отличный элемент для новогодней фотосессии. Поэтому такой подарок не только согреет, но и останется в памяти.