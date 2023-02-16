Носки — базовый и незаменимый элемент мужского гардероба. Но часто за пополнение запасов отвечают женщины. Как определить размер мужских носков, на что обратить внимание при выборе и какие правила этикета сейчас действуют.

Носки большего размера будут складываться гармошкой или сползать, а слишком маленькие не налезут, будут давить или же быстро протрутся. Поэтому очень важно выбрать подходящий размер носок.

Производители используют в маркировках обувные размеры и длину стопы, размерные сетки российские и международные. Чтобы не запутаться в носочном разнообразии, перед выбором стоит ознакомиться с таблицей соответствия размеров мужских носков.

Состав и элементы

Повседневные носки в основном изготавливают из хлопка или бамбука с добавлением синтетики. Оптимальным считается содержание натуральных волокон 70-80%.

Полиамид (ПА) добавляет носку прочности, ускоряет сушку и препятствует выцветанию. Обычно его 10-25% в составе. Лучше, если присутствует именно полиамид, а не его дешевый аналог полиэстер.

Эластан (ПУ) обеспечивает более комфортную посадку за счет повышения эластичности. Его объем — около 5%.

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Мысок и пятка должны быть укреплены. В качественных носках используется только кеттельный зашив мыска — он более прочный, чем обычный, но при этом настолько плоский, что практически не ощущается.

Чем выше носок, тем шире должна быть резинка, чтобы избежать сползания с ноги. Хорошая резинка должна растягиваться в 1,5 раза от своей ширины. При условии, что носки подобраны по размеру, такая резинка не будет давить или сползать.

Разновидности носков

Мужские носки бывают нескольких видов, в зависимости от назначения.

Носки-следки, или ультракороткие предназначены для ношения с кедами или кроссовками.

Короткие повседневные носки заканчиваются выше щиколотки, но ниже середины голени.

Стандартные — модели до середины голени. Такие носки практически всегда используются под деловые брюки, чтобы не бояться, что окружающие увидят оголенную ногу.

Этикет носков

С деловым, парадным или официальным костюмом допустимо надевать только тонкие носки.

«Многие молодые люди почти с любой одеждой носят черные носки. Думаю, не стоит их осуждать. Это производит приятное впечатление безразличия к одежде», — считает британский модельер Харди Эмис.

С другой стороны, в ряде случаев черные носки смотрятся неудачно и чужеродно, поэтому ими все-таки не стоит «злоупотреблять». Эмис советует подбирать носки по цвету к костюму или брюкам. Если в ткани несколько цветов, можно подобрать доминирующий темный оттенок.

Один из главных носочных модников — премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он любит появляться на деловых встречах в носках с черепами или листьями клена. Однажды он надел желтый и синий носки с персонажами «Звездных войн» R2-D2 и C-3PO.

Светлые брюки спокойно комбинируются со светло-серыми, песочными или бежевыми носками.

«Однотонные носки ни в коем случае не должны быть светлее обуви», — напомнил стилист Роман Медный.

Он рекомендует соблюдать единство температур: теплые и холодные тона практически никогда не сочетаются между собой. «Если хотите создать контраст, то выбирайте насыщенный контрастирующий цвет», — отметил стилист.

Носки прикольные и с классическим принтом

Модели с орнаментом и геометрическим узором следует носить с осторожностью и умело сочетать с принтом на рубашке, галстуке и других аксессуарах.

Знаток классического мужского стиля Бернхард Ретцель писал, что самым простым для сочетания орнаментом носков являются ромбы — клетка аргайл, которую «легко комбинировать с джинсами, чиносами и рубашками поло, просто сочетая доминирующий цвет клетки с цветом рубашки поло, с однотонной рубашкой или свитером».

Носки с ярким принтом или со слоганами можно носить с неформальной одеждой: модными джинсами, шортами, брюками чинос, бомберами, свитшотами и так далее.

А белые носки предназначены исключительно для занятий в спортзале.