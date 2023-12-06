В лотерее «Русское лото» 1 января 2024 года разыграют более 2 миллиардов рублей. Главный приз в тираже №1526 — 1 миллиард, который гарантированно достанется одному или нескольким участникам. Где и до какого числа можно купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда»?

Новогодний тираж «Русского лото», который называют «Новогодний миллиард», пройдет в прямом эфире телеканала НТВ, розыгрыш стартует в 15.30 по московскому времени. За всем происходящим можно будет также следить на YouTube-канале «Столото».

Где купить билеты «Новогоднего миллиарда»

Билеты «Новогоднего миллиарда» (тиража №1526) уже продаются и будут продаваться почти до самого розыгрыша.

Онлайн лотерейные билеты можно купить до 11.00 мск 1 января. Бумажные билеты продаются до 15.00 мск 30 декабря. Все нераспроданные типографские билеты до старта розыгрыша уничтожат.

Онлайн

Самый простой и удобный способ поучаствовать в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» — купить электронные лотерейные билеты. Они продаются на официальном сайте государственного распространителя лотерей stoloto.ru, а также в мобильном приложении «Столото».

Для покупки достаточно зайти на сайт или в приложение, зарегистрироваться, затем открыть страницу лотереи «Русское лото» и выбрать выпадающее меню с выбором тиражей. Новогодний тираж — №1526. После этого останется отметить билеты и нажать кнопку «Оплатить».

Преимущества цифровых билетов. Участник лотереи может не только выбрать готовый билет, но и указать «счастливые» числа, в этом случае ему покажут доступные для приобретения билеты, в которых эти числа присутствуют.

Варианты выбора цифрового лотерейного билета «Новогоднего миллиарда» Фото: © сайт «Столото»

После розыгрыша у электронных лотерейных билетов обновится статус. Во вкладке «Мои билеты» в личном кабинете «Столото» будет видно — выиграл билет или нет. Тратить дополнительное время на проверку номеров в этом случае не нужно.

Офлайн

Традиционные лотерейные билеты печатаются на бумаге в типографии. На них обязательно присутствуют: тиражное предложение, игровая комбинация, штрих-код, номер билета, дата тиража. Бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» можно приобрести в точках распространения «Столото», а также у партнеров:

магазины «Пятерочка», «Красное и Белое», «Лента», «Перекресток», «Бристоль», «Монетка», «Окей», «Детский мир», FixPrice

маркетплейс Ozon

АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть»

салоны сотовой связи

При покупке билета лучше сразу проверить номер тиража и дизайн — «Русское лото» проводит розыгрыши еженедельно, по невнимательности вместо билета «Новогоднего миллиарда» можно приобрести билет на ближайший тираж. Также необходимо обязательно сохранить чек на покупку.

Преимущества бумажных билетов. Типографские билеты «Новогоднего миллиарда» можно дарить родственникам или друзьям. В этом году участникам лотереи предлагаются готовые подарочные наборы с бумажными билетами и готовым праздничным оформлением:

— «Конверт на счастье» (пять билетов + дополнительный розыгрыш десяти призов по 50 тысяч рублей).

— «Тубус» (десять билетов + дополнительный розыгрыш десяти призов по 100 тысяч рублей).

— «Золотой слиток» (20 билетов + дополнительный розыгрыш двух призов по 1 миллиону рублей).

Если у игрока есть личный кабинет на сайте «Столото», бумажный билет можно зарегистрировать. Для этого в разделе «Мои билеты» нужно указать его идентификационный номер, после чего добавить номер тиража. Зарегистрированный билет будет храниться в личном кабинете.

Кто выигрывал миллиард в «Русское лото»

В 2023 году джекпот «Новогоднего миллиарда» сорвал слесарь Александр Земсков из Нижнего Новгорода. Он стал вторым игроком в истории лотереи «Русское лото», чей билет выиграл миллиард. Первой была Надежда Бартош из Подмосковья в 2020 году.