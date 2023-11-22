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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком поможет самостоятельно создавать визуальный контент

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком запустил акцию для владельцев небольшого бизнеса, которые до конца года подключат опцию «Конструктор шаблонов» услуги «Умные экраны». Компания предоставит им бесплатный доступ к сервису на 30 дней.

С помощью этой опции в личном кабинете пользователя можно быстро создать качественный визуальный контент, не прибегая к услугам дизайнера, и сразу же отправить картинку на привязанные к профилю умные экраны Ростелекома.

Например, такой инструмент позволит оперативно рассказать покупателям магазина об акционных товарах или обратить внимание посетителей кафе на блюдо дня. «Умные экраны» в Сибири востребованы в торговых точках и на предприятиях общественного питания.

«Услуга "Умные экраны" входит в топ наиболее популярных цифровых сервисов среди сибирских предпринимателей, наряду с "Видеонаблюдением для бизнеса" и "Виртуальной АТС"», — отметил директор Новосибирского филиала Ростелекома Николай Зенин.

Часто руководители организаций устанавливают сразу несколько устройств в разных локациях и управляют ими из личного кабинета. Услуга позволяет разместить необходимый контент одновременно на всех экранах либо сделать это выборочно.

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