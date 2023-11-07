Фильм дня: «Адмиралъ» с Хабенским

Дата Октябрьской революции по новому стилю приходится на 7 ноября. Исторические события показаны в фильме «Адмиралъ», где Константин Хабенский стал прототипом адмирала Александра Колчака.

События в фильме «Адмиралъ» разворачиваются в период 1915—1920 годов на фоне Первой мировой войны, крушения Российской империи, двух революций (Февральской и Октябрьской), а также Гражданской войны.

Сюжет сосредоточен на службе адмирала Александра Колчака, который до конца своих дней оставался верен Родине, своей семье, поздней любви и своим взглядам. Параллельно исторической развивается любовная линия героя — он влюбляется в Анну Тимиреву, супругу контр-адмирала Сергей Тимирева.

Соответствие реальности

В основу фильма легли реальные факты биографии Александра Колчака. Он был в числе прочего лидером белого движения (в 1918 году его провозгласили Верховным правителем России).

Историки, высказывая мнение о фильме, нашли много исторических неточностей в событиях и характере главного героя.

Например, историк Андрей Синельников утверждал, что события 1916-1917 годов в фильме полностью вымышлены: никакого немецкого броненосного крейсера в апреле 1916 года Колчак на мины не заманивал и не стрелял по нему из пушки.

Что касается характера Колчака, в фильме он мужественный и благородный, в то время как историки называли героя «жестоким военачальником, известным беспощадным террором».

Роль в кинематографе

Картина режиссера Андрея Кравчука вышел в российский прокат в 2008 году. Тогда фильм бил рекорды в прокате, собрав в итоге мировую кассу в 38, 1 миллиона долларов и заняв второе место в кинопрокате России того года.

Историк Андрей Сахаров после премьеры «Адмирала» говорил, что фильм очень полезен с точки зрения истории, поскольку он открыл зрителям ранее искаженные факты.