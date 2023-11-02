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Премьера сериала «Отмороженные» состоялась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Отмороженные»

Сериал «Отмороженные» рассказывает о группе баднитов из 90-х, которые попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году.

По сюжету, четыре бандита отправляются на разборки и оказываются в криокамере. Затем друзья «оживают» уже в 2022 году, миновав больше 20 лет.

В новом времени герои Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за 20 с лишним лет все радикально изменилось: их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек.

Кроме привыкания к современной жизни придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце повзрослевшей возлюбленной.

Смотреть «Отмороженные» в Wink

В проекте снялись Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский.

Первые эпизоды «Отмороженных» уже можно посмотреть в видеосервисе Wink. Далее будет выходить по три новые серии каждый четверг. Всего в проекте 17 серий.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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