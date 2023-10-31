Коммунальщики снесли снежный член в Екатеринбурге. ВИДЕО

Студенту УрФУ слепили в Екатеринбурге из снега гигантский член, но простоял он не долго, его снесли коммунальщики.

В городе выпало достаточно снега, но вместо снеговика появился другой объект. Студенты вылепили фаллос на проспекте Ленина напротив Оперного театра.



«До вечера стоял, люди стали стягиваться, фоткаются! Чисто город бесов, но смешно, конечно», — рассказал представитель администрации города телеграм-каналу «Свет».

В воскресенье на Екатеринбург обрушился снегопад. Занесло дороги в городе и трассы. За ночь припаркованные машины превратились в сугробы, а улицы — в бездорожье.