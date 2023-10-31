НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Коммунальщики снесли снежный член в Екатеринбурге. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
473 0

Студенту УрФУ слепили в Екатеринбурге из снега гигантский член, но простоял он не долго, его снесли коммунальщики.

В городе выпало достаточно снега, но вместо снеговика появился другой объект. Студенты вылепили фаллос на проспекте Ленина напротив Оперного театра.

«До вечера стоял, люди стали стягиваться, фоткаются! Чисто город бесов, но смешно, конечно», — рассказал представитель администрации города телеграм-каналу «Свет».

В воскресенье на Екатеринбург обрушился снегопад. Занесло дороги в городе и трассы. За ночь припаркованные машины превратились в сугробы, а улицы — в бездорожье.


Еще по теме
Пранкер продавал на Amazon мочу под видом энергетика
120-килограммовых борцов сумо высадили из самолета из‑за перевеса
Кот случайно отключил американскую IT-систему
Полицейский фоторобот преступника насмешил пользователей соцсетей
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Определены лучшие смартфоны на Android в пяти ценовых категориях
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
52
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
38
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
31
Евросоюз испугала перспектива в одиночку содержать Украину
26
Президент Ирана заявил о переходе Израилем красных линий