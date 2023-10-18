Ростелеком раздал новосибирцам смартфоны с «Авророй»

Программа тестирования операционной системы «Аврора» стартовала в Новосибирске — бета-тестерам выдали смартфоны и планшеты под управлением отечественной ОС.

тестирование ОС «Аврора» в Новосибирске Фото: © Sibnet.ru

Мероприятие организовала компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому. Участниками тестирования стали около 40 новосибирцев — им рассказали о планах по развитию единственной российской мобильной операционной системы.

«2023 год стал для программы бета-тестирования периодом активного роста и масштабирования. Мы значительно увеличили как количество регионов, так и число устройств, работающих под управлением ОС Аврора. И что важнее всего, мы значительно увеличиваем число бета-тестеров. К концу 2024 мы планируем удвоить число участников», — уточнила Sibnet.ru руководитель бета-программы ОС «Аврора» Татьяна Казнова.

Параллельно расширяется выбор устройств, на которых проходит тестирование — в настоящее время бета-тестерам доступны смартфоны F+ R570E, Масштаб TrustPhone Т1, Aquarius NS M11, а также планшеты Aquarius NS22, F+ Life Tab Plus и «БайтЭрг» МВК-2020.

Компания «Открытая мобильная платформа» анонсировала программу тестирования ОС «Аврора» в 2021 году. До недавнего времени участвовать в ней могли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса, Нижнего Новгорода и Тулы. После Новосибирска список городов пополнят Екатеринбург и Барнаул.

В рамках программы энтузиасты испытывают отечественную разработку и делятся своими впечатлениями и замечаниями. На сегодня в тестировании устройств под управлением «Авроры» участвуют около 500 человек. Подать заявку на участие в программе бета-тестирования можно на сайте программы.