Опция «Интернет с телефона» уходит в архив

«Ростелеком» переводит опцию «Интернет с телефона», которая предоставляла 100 МБ трафика в сутки, в архив.

Опция «Интернет с телефона» закрывается для новых подключений и переводится в архив с префиксом «_102023» с 17 октября 2013 года.

Для действующих абонентов, у которых подключена эта опция, условия тарификации сохраняются без изменений.

«Интернет с телефона» предоставлял 100 МБ трафика в сутки без ограничения скорости за 5-7 рублей в день.

Современные тарифы Ростелекома с мобильной связью предлагают 50 ГБ интернета, а трафик в популярных соцсетях и мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, WhatsApp), ТВ Wink не тарифицируется.