Времена года сдвинулись: что происходит с погодой?

Минувшее лето было одним из самых теплых, а ушедший сентябрь — самым жарким за всю историю наблюдений. Времена года сдвинулись в результате глобального потепления, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Август 2023 года стал самым теплым в России, а лето вошло в тройку самых теплых за период наблюдений с 1891 года. Еще теплее было только летом 2021 и 2016 годов. На Северном полушарии Земли и август, и лето стали рекордно жаркими. «И это не только наши выводы, это выводы и Всемирной метеорологической организации», — сказал Шумаков в интервью «Известиям».

В 2023 году в России отмечалось множество погодных отклонений. «Весенняя аномалия наблюдалась в Приволжском и Южном федеральных округах. Там была вторая самая теплая весна за всю историю наблюдений. Она способствовала быстрому сходу снежного покрова и очень раннему и стремительному вскрытию рек», — уточнил глава Росгидромета.

«Раньше всех исторических сроков мы наблюдали таяние льдов в Арктике, на Северном полюсе. У нас сейчас там находится ледостойкая самодвижущаяся платформа — это уникальное судно, которое вморожено в лед и производит наблюдения. Так вот, вмораживаться в лед ей было достаточно проблематично. Экспедиция началась в октябре прошлого года, и платформе пришлось несколько раз менять место вморозки, потому что лед кололся и таял. И такого тоже ни разу не было за всю историю наблюдений», — добавил Шумаков.

Тревожный прогноз

По словам главы Росгидромета, такие рекорды связаны с глобальным потеплением, а «территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом». «Меняются погодные климатические процессы, и увеличивается число опасных природных явлений. Это сильные осадки, ураганные ветры, засухи и так далее. Их число будет расти в ближайшие десятилетия», — уверен он.

Скорость погодных изменений спрогнозировать очень сложно. Шумков в качестве примера привел данные: в 2020 году было около тысячи опасных явлений, из которых около трети нанесли ущерб экономике России, а в 2021-м их было уже более 1200. В 2022 году их снова было около тысячи. За восемь месяцев этого года зарегистрировано 906 природных опасных явлений, 354 из которых уже нанесли значительный ущерб экономике. «Тенденция налицо, и она в ближайшие годы, скорее всего, сохранится», — отметил Шумаков.

«Климатические изменения есть, они все налицо, и к ним надо адаптироваться. Это основная задача, которая стоит перед всем человечеством. Адаптироваться сообща, не порознь, как это сейчас происходит, например, на площадке рамочной конвенции об изменении климата, где часть участников пытается монетизировать все эти процессы и получить из них выгоду. Росгидромет, как национальный координатор этой конвенции от России, пытается донести это до международного сообщества», — сказал главы Росгидромета.

Но, по его мнению, от шуб россиянам пока отказываться рано. «Морозы будут обязательно. И на наш с вами век надо еще, наверное, не одну шубу купить. Даже при таком потеплении в Москве на несколько дней января и февраля температура опускается ниже –25 градусов. И пока так и будет. Поэтому хотя бы два-три дня в январе-феврале вы будете носить эту шубу, причем — не снимая. Зима будет обязательно», — подчеркнул Шумаков.