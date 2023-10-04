Изменились правила платы за порчу общедомового имущества

Новые нормы Гражданского кодекса вступили в силу с 1 октября 2023 года. Теперь владелец квартиры, повредивший общее имущество, должен возместить ущерб за свой счет.

По умолчанию каждый собственник недвижимой вещи обязан участвовать в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества. Размер платы рассчитывается пропорционально площади его имущества.

При этом теперь в статье 259.4 Гражданского кодекса оговаривается, что если по вине кого-то из собственников возникли дополнительные расходы по содержанию и сохранению общего имущества, то он должен их оплатить.

Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, однако только в случае установления их личности.

В частности, заплатить придется за поломку кнопок или повреждение зеркала в лифте, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, засор канализации, намеренное засорение мусоропровода.

Нормы распространяются на разные сообщества собственников недвижимости. Это могут быть загородные поселки, многоквартирные дома, гаражные кооперативы и другая объединенная каким-то способом недвижимость.