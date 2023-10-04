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Изменились правила платы за порчу общедомового имущества

Источник:
Sibnet.ru
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Новые нормы Гражданского кодекса вступили в силу с 1 октября 2023 года. Теперь владелец квартиры, повредивший общее имущество, должен возместить ущерб за свой счет.

По умолчанию каждый собственник недвижимой вещи обязан участвовать в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества. Размер платы рассчитывается пропорционально площади его имущества.

При этом теперь в статье 259.4 Гражданского кодекса оговаривается, что если по вине кого-то из собственников возникли дополнительные расходы по содержанию и сохранению общего имущества, то он должен их оплатить.

Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, однако только в случае установления их личности.

В частности, заплатить придется за поломку кнопок или повреждение зеркала в лифте, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, засор канализации, намеренное засорение мусоропровода.

Нормы распространяются на разные сообщества собственников недвижимости. Это могут быть загородные поселки, многоквартирные дома, гаражные кооперативы и другая объединенная каким-то способом недвижимость.

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Домострой #Право #Деньги
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Топ комментариев

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Asd10

Вроде она и не сивая... Но бредит конкретно.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

mosquito__2010

Да, Украина погибает в огромных муках за свои грехи. Заграница им не поможет, заграница их как других...