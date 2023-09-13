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Консоль PlayStation 5 получила крупное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Sony выпустила большое обновление для игровых консолей PlayStation 5, сообщается в официальном блоге PlayStation.

Публичная версия новой прошивки начала распространяться 13 сентября 2023 года. Бета-тестеры при этом имели возможность опробовать новую версию операционной системы для PlayStation еще в июле.

Обновление привносит в работу PlayStation 5 множество изменений. Так, теперь консоль поддерживает жесткие диски объемом до 8 ТБ, также появилось возможность включить Dolby Atmos на совместимых с этим стандартом звучания устройствах.

Кроме этого, разработчики внедрили настройку громкости сигнала включения консоли, возможность подключения вспомогательного геймпада, поддержку эмодзи в сообщениях и различные изменения в интерфейсе ОС.

Sony также расширила список Android-устройств, которые поддерживают режим PS Remote Play. В частности, в него попали Chromecast 4K c Google TV, а также новейший телевизор Sony BRAVIA XR A95L.

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