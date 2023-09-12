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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликовано фото с места аварийной посадки Airbus

Источник:
Sibnet.ru
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Появились первые фото с места аварийной посадки самолета Airbus A320 в деревне Каменка Убинского района Новосибирской области. Самолет стоит в поле, хотя по данным оперативных служб, он приземлился на грунт.

Airbus A320 RA-73805, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 170 человек, из них 23 ребенка. 

По предварительной официальной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано. Хотя на кадрах видны следы копоти на фюзеляже самолета, возле аварийных выходов в районе правого двигателя. 

Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры. К месту приземления направились оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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