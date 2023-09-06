Ежедневный секс в игре Starfield ускоряет прокачку

Игроки в Starfield обнаружили необычный способ ускорить прокачку персонажа — для этого нужно как можно быстрее завести роман с одним из четырех доступных компаньонов и регулярно заниматься с ним любовью.

Метод описан на портале Reddit. Пользователи отмечают, что после сна в Starfield игрок получает бонус +10% к получаемому опыту. Однако если провести ночь в компании возлюбленного, то бонус увеличивается до 15% — это самое большое значение, которое можно получить в игре.

Для такого ускорения прокачки необходимо завести роман и довести его до свадьбы, а затем брать спутника в приключения. После каждой ночевки главный герой будет просыпаться в компании избранника с дополнительным ускорением на получение опыта.

Starfield официально вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series, однако геймерам уже доступна пиратская версия экшена для ПК, которая появилась на торрентах сразу после релиза для обладателей раннего доступа.

Игра представляет собой RPG, действие которой разворачивается в космосе. В Starfield более тысячи планет для исследования, часть из которых сделана вручную, а часть создавалась с помощью процедурной генерации.