НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Ежедневный секс в игре Starfield ускоряет прокачку

Источник:
Sibnet.ru
148 0

Игроки в Starfield обнаружили необычный способ ускорить прокачку персонажа — для этого нужно как можно быстрее завести роман с одним из четырех доступных компаньонов и регулярно заниматься с ним любовью.

Метод описан на портале Reddit. Пользователи отмечают, что после сна в Starfield игрок получает бонус +10% к получаемому опыту. Однако если провести ночь в компании возлюбленного, то бонус увеличивается до 15% — это самое большое значение, которое можно получить в игре.

Для такого ускорения прокачки необходимо завести роман и довести его до свадьбы, а затем брать спутника в приключения. После каждой ночевки главный герой будет просыпаться в компании избранника с дополнительным ускорением на получение опыта.

Starfield официально вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series, однако геймерам уже доступна пиратская версия экшена для ПК, которая появилась на торрентах сразу после релиза для обладателей раннего доступа.

Игра представляет собой RPG, действие которой разворачивается в космосе. В Starfield более тысячи планет для исследования, часть из которых сделана вручную, а часть создавалась с помощью процедурной генерации.

Еще по теме
Проект видеоигры про Горный Алтай получил грант
Игры в Steam подорожали по всему миру
Игра Baldur's Gate 3 получила рекордные оценки
Игру Baldur’s Gate 3 взломали за считанные минуты
смотреть все
Игры #RPG
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
38
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
33
Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления
27
Путин оценил украинское контрнаступление
26
Ракетный комплекс «Сармат» изменит ход украинского конфликта