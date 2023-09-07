Пять самых виртуозных барабанщиков

День барабанщиков отмечается ежегодно 7 сентября. Выбирать великих — дело вкуса. Критики музыкального сайта UdiscoverMusic выделили главных ударников за всю историю, знакомим с пятеркой сильнейших.

Возглавляет список Джон Бонэм из Led Zeppelin, на втором месте — Кит Мун из The Who, бронза достается Нилу Пирту из Rush. Четвертое место у Джиндера Бейкера из Cream, а пятое получил легендарный джазовый барабанщик Бадди Рич.

Джон Бонэм

Джон Бонэм был великолепным барабанщиком легендарной рок-группы Led Zeppelin. Он прославился своей скоростью, мощью, характерным звуком и манерой исполнения, а также быстрой игрой на бас-барабане.

Английский музыкант научился играть, вдохновляясь такими великими музыкантами, как Джин Крупа, Макс Роуч и Бадди Рич.

Бонэм рано ушел из жизни. Он умер в возрасте 32 года в сентябре 1980 года после ночи жестокого пьянства.

Кейт Мун

Кейт Мун был барабанщиком группы The Who, также он работал с Джимми Пейджем и Джоном Ленноном.

Мун имел репутацию человека с диким поведением, но был одним из самых выдающихся и влиятельных барабанщиков в мире рок-музыки.

В отличие от большинства барабанщиков, Мун не любил играть соло на концертах. Когда однажды его спросили, был ли он одним из лучших барабанщиков в мире, он пошутил: «Я величайший барабанщик типа Кита Муна в мире».

Кит Мун, как и Бонем, рано умер — его не стало в 31 год из-за передозировки в сентябре 1978 года.

Нил Пирт

Канадский барабанщик и автор песен Нил Пирт изредка играл в местных группах Онтарио, а в 1974 году присоединился к группе Rush, за две недели до первого турне группы по Америке. Пирт стал главным фактором успеха коллектива.

Rush продали более 40 миллионов альбомов по всему миру, а «скульптурные» соло на барабанах стало знаменитой особенностью их живых выступлений.

«Для меня соло на барабанах — это все равно, что пробежать марафон и одновременно решить уравнения», — говорил Нил Пирт.

Джинджер Бейкер

Джинджер Бейкер помог создать рок-трио Graham Bond Trio и неохотно стал первым звездным барабанщиком этого жанра.

После нескольких студийных записей с The Graham Bond Organization Бейкер присоединился к Джек Брюс и Эрик Клэптон в Cream, первой супергруппе рока.

Бейкер говорил, что барабанщиком «нужно стать». Он также рассказывал, что секрет его игры на барабанах с Cream заключался в джазовой импровизации, которую он привнес в свою музыку.

Бадди Рич

Бадди Рич был барабанщиком-самоучкой, который играл с Арти Шоу и Томми Дорси, прежде чем создать свою собственную группу.

Техника Рича, в том числе скорость и гладкость исполнения, стала стандартом в игре на барабанах. Несмотря на традиционную хватку палочек, он также мог играть с помощью других захватов.

Один из его трюков — пересекающиеся движения рук во время барабанной дроби, часто вызывавшие громкие аплодисменты от зрителей.

Рич играл со многими великими звездами джаза 20-го века и много гастролировал с Jazz At The Philharmonic.