Истребитель Су-57 получит новый двигатель

Истребитель Су-57 получит так называемый двигатель второго этапа, сообщил заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Сейчас проходят летные испытания самолета с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем — над этим работают ОДК и ОАК», — сказал Артяков.

По его словам, Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. При этом даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения.

Новый двигатель имеет плоское сопло и изменяемый вектор тяги. Ряд его компонентов будут печатать на 3D-принтере. Предполагается, что в результате Су-57 повысит свою незаметность и маневренность.