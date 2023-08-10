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Истребитель Су-57 получит новый двигатель

Источник:
РИА Новости
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Истребитель Су-57 получит так называемый двигатель второго этапа, сообщил заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Сейчас проходят летные испытания самолета с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем — над этим работают ОДК и ОАК», — сказал Артяков.

По его словам, Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. При этом даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения.

Новый двигатель имеет плоское сопло и изменяемый вектор тяги. Ряд его компонентов будут печатать на 3D-принтере. Предполагается, что в результате Су-57 повысит свою незаметность и маневренность.

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Оборона #ОПК #Оружие
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