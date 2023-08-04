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Фильм «Дыхание» о пандемии ковида вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Дыхание»
Фото: © кадр из фильма «Дыхание»

Российскую драму «Дыхание», рассказывающую о пандемии коронавируса, уже можно посмотреть в видеосервисе Wink.

Успешный бизнесмен, а в прошлом врач Виктор нелегально попадает в «красную зону», чтобы спасти мать, заболевшую коронавирусом. «Дыхание» фиксирует все приметы начала пандемии: от героизма врачей до дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких и гречки.

В ролях — Антон Батырев, Ирина Горбачева, Андрей Карако, Даниил Воробьев, Вера Шпак. Режиссер — Роман Каримов.

Фильм «Дыхание» вышел в прокат в конце июня и лидировал шесть недель. Кассовые сборы составили около 1,3 миллиона долларов.

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