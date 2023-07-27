Вырос спрос на «дачные» камеры видеонаблюдения

Аналитики Ростелекома отметили резкий рост интереса к устройствам для внешнего видеонаблюдения — продажи камер для установки на загородных участках и придомовых территориях выросли на 20%, сообщил пресс-центр компании.

«Дачные» камеры стали самым быстрорастущим сегментом облачного видеонаблюдения компании и в июне составили 40% общего объема продаж.

«Камера помогает <…> даже выявлять пушистых злоумышленников, которые воруют морковку с грядок», — рассказал директор продуктового офиса «Умный дом» Ростелекома Алексей Ковалев.

«Общее число пользователей сервиса облачного видеонаблюдения компании уже превысило 500 тысяч. В среднем каждый клиент Ростелекома» покупает одну-две камеры.

Одно из ключевых преимуществ решения компании — возможность подключения камер к облачному хранилищу и просмотр видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение «Видеонаблюдение и умный дом» или личный кабинет на сайте. Также клиенты могут выбрать необходимое количество дней хранения записей в облаке.