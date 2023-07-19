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Томский кот стал героем ТВ‑проекта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

История кота из Томской области легла в основу выпуска соцпроекта «Лучший друг человека», который покажут в эфире канала ТВ-3 в среду, 19 июля, в 14.30.

Проект «Лучший друг человека» показывает реальные истории о том, как животные приходили на помощь людям и спасали их жизни.

История томского кота произошла 27 января в поселке Колпашево Томской области. Вечером Виктория Хрулева, мама 17-летнего Максима, уехала к старшей дочери в Томск и оставила своего сына одного в квартире, куда они недавно переехали. Максим позвал в гости свою девушку Антонину, и они спокойно пили чай и готовились ко сну.

В семье жил кот Семен британской породы. Он всегда был очень спокойным и ласковым, не царапался и не портил мебель. Антонину, которая стала часто приходить домой к Максиму он считал членом семьи.

В роковой зимний вечер питомца как будто бы подменили: Семен мяукал, царапал и кусал хозяина и его подругу, драл им одежду и бегал из угла в угол. Максима и Антонину насторожило такое поведение кота, но они решили, что он просто хулиганит.

#Звери
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Подростки ушли в комнату, но коту это не понравилось. Что-то тянуло его из помещения, и он пытался увести хозяев за собой. Кот Семен не мог успокоиться, и тут подростки прислушались к нарастающему шуму. Они посмотрели наверх и увидели, как начала сыпаться штукатурка и шататься люстра.

Максим и Антонина выбежали из комнаты и через мгновение потолок стал обваливаться. Они вышли на улицу и уже через окно наблюдали за тем, как их квартира, где они только что готовились ко сну, разрушалась.

«Кошка — это ходячая антенна. Тот спектр звуков и запахов, который она слышит, недоступен для человека. То, что кажется для нас фантастикой или магией, для кошки — обыденная вещь», —прокомментировала поведение животного зоопсихолог Стелла Малетина.

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GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣

c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...