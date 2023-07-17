Как мужчины в шортах нарушают этикет

Лето, жара, мужчины надевают короткие шорты, демонстрируя волосатые ноги. По этикету в таком наряде пустят далеко не везде. Куда нельзя в шортах и какие модели шорт выглядят приличней других?

Летом шорты захватывают офисы и парки. Мужчины вслед за женщинами в жару везде носят шорты, но по этикету им это запрещено.

Запретные модели

Есть несколько моделей шорт, выгуливать которые надо в строго определенные места. В других обстоятельствах они выглядят как чужеродный элемент, никакая жара не станет оправданием отсутствия вкуса и такта.

Фото: © Sibnet.ru

Спортивные шорты могут иметь различный крой, так как их главная цель — обеспечить комфорт во время тренировок. Шорты могут быть эластичными или короткими и широкими из специальной спортивной ткани.

Спортивные шорты можно носить только на тренировки, на пляж, дома, на дачном участке.

Шорты-карго — плотная ткань и большие карманы по бокам. Обычно они длиной до колен. Такие можно надеть на пляж, выгулять собаку, поехать на шашлыки к друзьям, в поход, в туристическую поездку на море.

Ближе к классике

Бермуды — укороченная версия обычных брюк, придуманная английскими десантниками во время Первой мировой войны. Бермуды отличаются широким кроем и длиной до колен.

«Бермуды у всех на слуху, они могут быть выполнены из денима или классической костюмной ткани», — привела примеры персональный стилист Ксения Леонтьева.

Фото: © Sibnet.ru

Бермуды из костюмной, льняной ткани выглядят более презентабельно, чем спортивные и карго, особенно если сочетать их с рубашкой. В них можно гулять в парке, по городу, на летних верандах кафе.

Шорты чинос — адаптация одноименных брюк. Они имеют прямой крой и более плотную посадку по сравнению с бермудами и карго-шортами. Чиносы изготавливаются из брючной ткани разных цветов, как базовых, так и ярких. Использовать их можно также как и бермуды.

Фото: © Sibnet.ru

Крой джинсовых шорт может быть разнообразным, как и у спортивных. Если выбирать классические варианты без потертостей, украшений и других деталей, то в них можно гулять по городу, сидеть на летних верандах. Уместней всего их сочетать с футболками-поло.

Куда нельзя в любых шортах

Шорты не столько запрещены этикетом и правилами учреждений, сколько неуместны во многих «приличных местах».

«Для офисной работы шорты в наших широтах не подходят даже при разрешении данного дресс-кода по пятницам. Так же, как и для посещения ресторанов», — сказала Sibnet.ru cертифицированный этикет-тренер Кристина Туббритт.

Также носить шорты запрещено в храмах и монастырях независимо от температуры воздуха и их длины.

Неуместны шорты в суде, в мэрии и других официальных учреждениях, туда в таком наряде могут попросту не пропустить.

Фото: © Sibnet.ru

Странно будет смотреться мужчина в шортах в театре, филармонии и другом подобном культурном учреждении. Тем более, что его спутница может прийти в коктейльном или вечернем платье — возникнет серьезный диссонанс.

Стилист Ирина Шаталова отметила, что даже вне офиса шорты и волосатые ноги — «неуважение к окружающим».

Стилист порекомендовала вместо шорт покупать хорошие брюки из легких и немнущихся материалов, которые позволяют телу дышать в жаркую погоду. Но признала, что не все мужчины задумываются о стиле.