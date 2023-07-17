Как мужчины в шортах нарушают этикет

Лето, жара, мужчины надевают короткие шорты, демонстрируя волосатые ноги. По этикету в таком наряде пустят далеко не везде. Куда нельзя в шортах и какие модели шорт выглядят приличней других?
Летом шорты захватывают офисы и парки. Мужчины вслед за женщинами в жару везде носят шорты, но по этикету им это запрещено.
Запретные модели
Есть несколько моделей шорт, выгуливать которые надо в
строго определенные места. В других обстоятельствах они выглядят как чужеродный
элемент, никакая жара не станет оправданием отсутствия вкуса и такта.
Спортивные шорты могут иметь различный крой, так как их главная цель — обеспечить комфорт во время тренировок. Шорты могут быть эластичными или короткими и широкими из специальной спортивной ткани.
Спортивные шорты можно носить только на тренировки, на пляж, дома, на
дачном участке.
Шорты-карго — плотная ткань и большие карманы по бокам.
Обычно они длиной до колен. Такие можно надеть на пляж, выгулять собаку, поехать
на шашлыки к друзьям, в поход, в туристическую поездку на море.
Ближе к классике
Бермуды — укороченная версия обычных
брюк, придуманная английскими десантниками во время Первой мировой войны. Бермуды
отличаются широким кроем и длиной до колен.
«Бермуды у всех на слуху, они могут быть выполнены из денима
или классической костюмной ткани», — привела примеры персональный стилист
Ксения Леонтьева.
Бермуды из костюмной, льняной ткани выглядят более
презентабельно, чем спортивные и карго, особенно если сочетать их с рубашкой. В
них можно гулять в парке, по городу, на летних верандах кафе.
Шорты чинос — адаптация одноименных
брюк. Они имеют прямой крой и более плотную посадку по сравнению с бермудами и
карго-шортами. Чиносы изготавливаются из брючной ткани разных цветов, как
базовых, так и ярких. Использовать их можно также как и бермуды.
Крой джинсовых шорт может быть разнообразным, как и у
спортивных. Если выбирать классические варианты без потертостей, украшений и
других деталей, то в них можно гулять по городу, сидеть на летних верандах.
Уместней всего их сочетать с футболками-поло.
Куда нельзя в любых шортах
Шорты не столько запрещены этикетом и правилами учреждений, сколько неуместны во
многих «приличных местах».
«Для офисной работы шорты в наших широтах не подходят даже
при разрешении данного дресс-кода по пятницам. Так же, как и для посещения
ресторанов», — сказала Sibnet.ru cертифицированный этикет-тренер Кристина
Туббритт.
Также носить шорты запрещено в храмах и монастырях независимо от температуры воздуха и их длины.
Неуместны шорты в суде, в мэрии и
других официальных учреждениях, туда в таком наряде могут попросту не пропустить.
Странно будет смотреться мужчина в шортах в театре,
филармонии и другом подобном культурном учреждении. Тем более, что его спутница
может прийти в коктейльном или вечернем платье — возникнет серьезный диссонанс.
Стилист Ирина Шаталова отметила, что даже вне офиса шорты и волосатые ноги — «неуважение к окружающим».
Стилист порекомендовала вместо шорт покупать хорошие брюки из легких и немнущихся материалов, которые
позволяют телу дышать в жаркую погоду. Но признала, что не все мужчины задумываются о стиле.