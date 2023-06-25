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Шоу «Выжить в Дубае» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Реалити-шоу «Выжить в Дубае», где команда знаменитостей и обычных людей будут соревноваться за комфортные условия в Арабских Эмиратах, стартует на ТНТ в воскресенье.

Суть проекта в том, что участникам двух команд предстоит проходить испытания. Победители отправятся жить в роскошный отель Дубая, а проигравшим придется выживать в пустыне.

В составе звездной команды актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, экс-футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго и шоумен Тимур Батрутдинов.

Ведущие — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае» состоится 25 июня в 19.00 на ТНТ, новые выпуски будут выходить по воскресеньям.

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