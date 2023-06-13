Как выйти на новый профессиональный и зарплатный уровень

Качественное резюме увеличивает количество просмотров и приглашений на интервью в десятки раз, согласно статистике сайта HeadHunter.

Эксперты hh.ru могут помочь не только в создании резюме, привлекающего внимание работодателей, но и составить вместе с соискателем карьерный план, который позволит выйти на новый профессиональный уровень и достичь желаемой зарплаты.

Задача 1: Как развивать карьеру

Почти каждый специалист рано или поздно сталкивается с эффектом «стеклянного потолка» в карьере, когда кажется, что все знаешь и умеешь, достиг всего, что можно на текущей должности, работа уже не приносит такого удовольствия как раньше, и надо вроде бы двигаться дальше.

Но встает вопрос — куда именно и что делать, если для желаемого карьерного роста не хватает знаний или компетенций. В этом случае подготовка карьерного плана совместно с экспертом будет хорошей базой для движения вперед с понятными действиями и прогнозируемыми результатами.

Что такое карьерная консультация на hh.ru и из каких этапов она состоит.

1. На первом этапе соискатель и эксперт назначают карьерную сессию, в среднем она занимает 1 час

2. На встрече эксперт определит, чего вы хотите от карьеры, пропишет цели и сроки, оценит имеющиеся навыки и опыт.

3. По итогам встречи кандидат получит пошаговый план — что предпринять и чему научиться, чтобы достичь цели быстро

Задача 2: Как создать резюме, которое заинтересует работодателей

Сервис «Готовое резюме» полезен для всех, но, по статистике HeadHunter, чаще всего его заказывают руководители среднего и высшего звена, а также молодые специалисты. Кандидатам, претендующим на управленческие позиции, сервис помогает не только правильно презентовать себя, но и сэкономить время.

Этапы работы с резюме:

1. Все начинается с выбора эксперта команды «Готовое резюме» (соискатели могут выбрать его из нескольких, предложенных на сайте) и личного интервью с ним. В процессе общения собирается основная информация, которая будет содержаться резюме: ключевые навыки, опыт работы, достижения. В среднем беседа может занять 30-60 минут.

2. Через 96 часов после собеседования с экспертом соискатель получит резюме на почту, также оно появился в личном кабинете в разделе «Мои резюме» на hh.ru.

3. Если у кандидата останутся вопросы и уточнения, можно задать их эксперту в течение 14 дней и при необходимости скорректировать резюме.

Чтобы быстрее найти работу, на сайте hh.ru соискатели могут воспользоваться услугой «Продвижение резюме», которая даст возможность автоматического обновления резюме пять раз в день, такое резюме будет показываться в первых строчках в откликах и результатах поиска работодателей.

На тариф «Продвижение PRO» сейчас действует скидка 21%, его преимущества — выделение резюме ярким цветом, что делает его более заметным для работодателей, а также доступ к статистике по откликам на интересующие вакансии.