Цветное видение в темноте: камера DH-IPC-HFW2231TP-VFS

Уличная камера DH-IPC-HFW2231TP-VFS видит в темноте, как кошка. В ней используются сразу две технологии: Starlight и ИК-подсветка. А вариофокальный объектив обеспечивает четырехкратное приближение без потери качества картинки.

Фото: © Dahua

Уличная цилиндрическая камера DH-IPC-HFW2231TP-VFS создана одним из ведущих производителей и разработчиков в области видеонаблюдения — китайской компаний Dahua Technology.

Устройство работает в диапазоне температур от минус 30°C до плюс 60°C при влажности до 95%. Класс защиты — IP67, это полная защита от пыли и воды. Камера поддерживает ±10% допустимого отклонения входного напряжения, что подходит для нестабильных уличных условий. Грозозащита по напряжению — до 2KV.

В модели при сжатии используется кодек Smart H.265+, который по сравнению с предыдущей реализацией H.265 гарантирует экономию до 70% полосы пропускания, а также позволяет значительно сэкономить емкость жесткого диска.

Поддержка передовых технологий улучшения изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI позволяет получить качественное изображение при любых условиях освещенности.

Основные характеристики

Матрица: 1/2.8” STARVIS CMOS

Объектив: вариафокальный 2.7-13.5 мм

Максимальное разрешение съемки: 1920x1080

Количество мегапикселей: 2

Угол обзора: по горизонтали — 106°-29°, по вертикали — 57°-17°

Формат сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Степень защиты: IP67

Дальность действия ИК: 60 метров

Главные фишки

Ночное видение до 60 метров. Благодаря Smart-IR (адаптивная ИК-подсветка) видит при полной темноте. Функция регулирует интенсивность излучения четырех ИК-диодов в зависимости от приближения или удаления объекта, не давая засвечивать отдельные области изображения.

Цветное изображение в темноте. Это возможно благодаря технологии Starlight, в которой сенсоры изображения собирают больше света от разных источников (например, лунный свет или уличное освещение). Цветная картинка получается в условиях почти полной темноты (0.001 Люкс).

Управляемое приближение. Вариофокальный объектив с фокусом 2.7-13.5 мм обеспечивает четырехкратное приближение объектов без потери качества. При широком угле (линза W) расстояние для детекции — 46 метров, наблюдения — 18, распознавания — 9 , идентификации — 5. При узком угле (линза Т) эти параметры 153, 61, 31 и 15 метров соответственно. Приближение и удаление регулируются через приложение.

Видеоаналитика

Камера DH-IPC-HFW2231TP-VFS распознает несколько событий. Устройство зафиксирует движение — любое изменение во всей области зрения камеры или в конкретной области, заданной в настройках камеры.

Событие «Пересечение линии» — на кадр накладывается виртуальная линия, при пересечении которой срабатывает сигнал тревоги.

«Вторжение в зону» возникает, когда движущийся объект пересекает границу установленного периметра. Можно обозначить до четырех прямоугольных зон.

Также камера просигнализирует, если ей перекрыли обзор.

Установка и подключение

Камера DH-IPC-HFW2231TP-VFS устанавливается на стену или на столб, для этого потребуется распределительная коробка или опорный кронштейн.

Стандартное местоположение уличной камеры — угол дома. Оптимальная высота размещения — около трех метров. Лучше если устройство будет защищено козырьком, выступом или карнизом.

Фото: © Dahua

Важно учитывать расположение источников освещения, чтобы исключить попадание прямых лучей света в объектив. Схема монтажа должна быть такой, чтобы статические объекты (столбы, деревья) не мешали обзору.

DH-IPC-HFW2231TP-VFS работает по технологии PoE (Power over Ethernet), что позволяет подключить камеру только одним кабелем (витой парой) без организации специальной электрической розетки.

Управление камерой

Управляется камера через приложение «Умный дом» от Ростелекома. Однако работает с интернетом любого провайдера.

При этом при приобретении камеры DH-IPC-HFW2231TP-VFS у Ростелекома в подарок дают полгода бесплатного пользования сервисом облачного видеонаблюдения.

У сервиса есть веб-версия и приложения для iOS и Android. Через него можно перематывать видео, просматривать по хронометражу или событиям, создавать клипы, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Можно выбрать подходящий тариф видеонаблюдения. Они различаются качеством записи — HD или Full HD+, сроком хранения — от семи до 30 дней, количеством передаваемого видео — это непрерывный поток или события (движение, звук, перекрытие обзора и другие).