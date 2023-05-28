Почему нельзя закапывать мусор на даче

Мусор закапывать на дачном участке категорически нельзя, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Многие дачники опрометчиво считают, что можно просто закопать мусор на своем участке. Однако так делать ни в коем случае нельзя: вы можете нарушить состояние почвы и общую экологию. Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину», — рассказал депутат РИА Новости.

А вот закапывать на участке ветки и листья можно, но только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям, отметил Чаплин.

По его словам, все СНТ обязаны иметь договор на вывоз мусора, но строительный и крупногабаритный мусор все равно нельзя выкинуть в такой контейнер — нужно заказать спецтранспорт. Нарушителям грозит штраф.

Сжечь ветки и остатки деревьев, кустов на своем участке можно, но не везде. С 1 марта 2023 года при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса.