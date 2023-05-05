Глоба предсказал революцию Украине после лунного затмения 5 мая

Астролог Павел Глоба рассказал, как отразиться лунное затмение 5 мая на события в мире. Он считает, что некоторым странам, в числе которых Украина, грозят революции.

По словам Глобы, солнечные затмения влияют на лидеров, а лунные — на простых людей. У нынешнего майского лунного затмения очень непростая предыстория.

«Затмения данной группы всегда происходят вблизи Заходящего узла Луны, который изображается в виде перевернутой подковы, либо наполненной чаши, что связывает его с прошлым и накопленным коллективным опытом, то есть тем, что в индийской традиции принято называть кармой», — рассказал Глоба в прогнозе на YouTube-канале.

В истории в периоды такого затмения, как произойдет 5 мая 2023 года, происходили такие события, как разгар Первой Мировой войны, чудовищный голод в СССР и других странах в 1933-м году и приход к власти в Германии Гитлера, Корейская война 1951-го года, которая привела к разделу Кореи на Северную и Южную.

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«Можно предположить, что события, которые начнут разворачиваться вблизи предстоящего майского затмения 2023-го года, могут стать прологом будущих революционных потрясений», — сказал Павел Глоба.

Астролог отметил, что эти события коснутся тех территорий, которые связаны с зодиакальными знаками Скорпиона, Тельца и Водолея.

В системе астрогеографии с Тельцом соотносится, например, Швейцария и Ирак, а из наших ближайших соседей — Украина и Крым.

«Вот на этих территориях, судя по всему, и развернется настоящая мистерия, которая вполне может разыграться в ближайшие полгода – от нынешнего затмения 5-го мая 2023-го года, до зеркального ему осеннего лунного затмения, которое произойдет 28-го октября», — предположил Глоба.