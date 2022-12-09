Армия Евросоюза и запрет мяса: шокирующие прогнозы на 2023 год

Датский Saxo Bank обнародовал традиционные «шокирующие прогнозы» на 2023 год. Эксперты банка ожидают, что мировую экономику ожидает переход на военные рельсы, а идеи глобализации потеряют привлекательность.

Saxo Bank публикует свои предсказания ежегодно. Они лишь описывают гипотетически возможные события для финансового рынка, предупреждают их составители. Зачастую они оказываются весьма неточными.

Например, на 2022 год предсказывался прорыв в медицине, увеличивающий продолжительность жизни на 25 лет. При этом некоторые прогнозы все-таки сбываются — в частности, банк ожидал в этом году новый виток холодной войны.

Грандиозный энергетический проект

Богатейшие владельцы технологических компаний сформируют консорциум под кодовым названием Third Stone, который привлечет более 1 триллиона долларов для самого амбициозного исследовательского проекта в области энергетики.

Ископаемое топливо ограничивает потенциал энергетики, а такие альтернативные источники, как ветер и солнечная энергия, слишком ненадежны. Новые исследования позволят удовлетворить растущий спрос на энергию, при этом участвующие в проекте компании резко подорожают.

Эмманюэль Макрон уйдет в отставку

Президент Франции испытывает трудности на своем посту, так как ему противостоит сильная оппозиция. Попытка провести обещанные реформы имеет призрачные шансы на успех, поэтому Макрон покинет Елисейский дворец.

Перед этим он обвинит оппозицию в блокаде своих инициатив и объявит об уходе из политики. При этом кандидат от ультраправых сил получит шанс на победу в ходе внеочередных президентских выборов.

Золото резко подорожает

В 2023 году ожидается скачок цен на сырье и взлет инфляции. Кроме этого, ужесточение политики Федеральной резервной системы США приведет к проблемам на рынке государственных ценных бумаг.

В этой ситуации интерес инвесторов к золоту резко повысится — в ходе торгов его цена приблизится к 3 тысячам долларов за унцию. Сейчас его стоимость составляет порядка 1800 долларов.

Евросоюз создаст собственную армию

Страны Евросоюза одобрят решение до 2028 года создать собственные вооруженные силы. На эти цели Брюссель выделит рекордный бюджет — 10 триллионов евро.

Чтобы обеспечить такое финансирование, ЕС придется залезть в долги — новые облигации будут финансироваться на основе доли ВВП каждого члена союза. При этом масштабные инвестиции позволят евро укрепиться.

Запрет на производство мяса

Одна из развитых стран, которая стремится обозначить свое лидерство в гонке за самую эффективную климатическую политику, введет ограничения на производство мяса.

Эксперты прогнозируют, что власти этого государства сначала введут высокие налоги на такое производство, а затем полностью запретят производства мяса животного происхождения в течение максимум семи лет.

Великобритания проведет новый Brexit

Премьер-министр Великобритании снова уйдет в отставку на фоне рецессии, роста безработицы и бюджетного дефицита. К власти придет лейбористское правительство, которое проведет новый референдум на тему выхода страны из ЕС.

По результатам UnBrexit победят сторонники воссоединения с Евросоюзом. В результате начнется процесс обратной интеграции, а фунт стерлингов начнет дорожать.

Контроль над ценами

Власти по всему миру в условиях военной экономики начнут вводить механизмы контроля над ценообразованием, чтобы не допустить разгона инфляции и недовольства простых граждан.

Однако в результате уровень жизни будет снижаться — из-за отсутствия стимулов к производству и нерационального распределения ресурсов и инвестиций, прогнозирует Saxo Bank.

Новая валюта в мировой торговле

Китай, Россия, Индия, ряд арабских и африканских стран перейдут в международной торговле на новую резервную валюту, которая будет создана с нуля. Она получит название «банкор».

Новая валюта будет храниться в Центробанках стран-участниц, а ее курс привяжут к корзине из торгуемых сырьевых товаров — наибольшее значение из которых получит иметь сырая нефть.

Японская валюта резко подешевеет

Банк Японии придерживается очень мягкой денежно-кредитной политики. Однако отрицательные ставки сыграют негативную роль в ситуации с глобальным кризисом ликвидности и высокой инфляцией.

В качестве реакции на кризис Токио поднимет ставку с отрицательных значений до 1% годовых и позволит курсу вырасти до 200 иен за доллар. Дешевая местная валюта придаст ускорение японской промышленности.

Запрет крупнейших налоговых гаваней

Правительства крупных стран в условиях выросших затрат обратят внимание на популярные налоговые гавани, из-за которых они ежегодно недополучают до 600 миллиардов долларов корпоративных налогов.

В 2023 году крупнейшие офшоры на Каймановых островах, Бермудах, Багамах, Маврикии и острове Мэн будут запрещены, что негативно скажется на инвестициях.