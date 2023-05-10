Отпуск, если он не продиктован острой необходимостью, лучше планировать. Тогда можно либо подгадать дни, чтобы больше отдохнуть, либо получить больше денег.

Обычный работник может отдохнуть 28 календарных дней в году. Есть определенные категории, которые отдыхают больше — врачи, учителя, научные сотрудники и так далее. Отпуск можно делиться на части, но одна из них должна быть не менее 14 дней.

Заявление на отпуск пишется за две недели. Потом организация оформляет приказ и рассчитывает отпускные. Они выплачиваются не позже чем за три дня до начала отдыха.

За каждый календарный день отпуска платят средний дневной заработок за предыдущие 12 месяцев. Если отработано меньше года, учитывается период со дня устройства до первого числа месяца начала отпуска.

Если надо больше отпускных

Расчет отпускных связан со средним заработком за день, поэтому размер выплаты будет меняться в разные месяцы.

Расчет отпускных упрощенно производится по такой формуле: сумма зарплаты за год (без отпускных, больничных, командировочных) делится на 12 месяцев в году, затем на 29,3 (среднемесячное количество дней в году) и умножается на количество дней отпуска.

Самые невыгодные месяцы для отпуска в финансовом плане — с большим количеством праздников и короткие по количеству дней — январь, февраль, май. Причина в том, что рабочих дней в эти месяцы мало, зарплата делится на количество дней, а значит рабочий день стоит дороже.

В эти месяцы среднедневная зарплата будет выше отпускных, а значит выгоднее отработать.

Праздничные дни в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Например, если работник берет отпуск с 10 по 15 июня, то с учетом того, что с 10 по 12 июня в 2023 году — праздничные дни, он получит оплату только за три дня.

Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздников, тем больше будет сумма отпускных.

Если необходимо больше денег на отпуск, лучше выбирать отдых в августе или октябре. В августе 23 рабочих дня, в октябре — 22. По 21 рабочему дню в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре.

Еще один лайфхак: взять отпуск, начиная с выходных и заканчивая выходными. Внутри отпуска выходные оплачиваются, а вот зарплату за них не дают.

Если надо больше дней отпуска

Когда хочется чаще ездить в путешествия или отдыхать подольше, на первый план выходит вопрос экономии отпускных дней.

В таком случае выгодно брать отпуск вместе с праздничными днями. Они не «тратят» отпускные дни, при этом работать в них не надо.

Также для экономии можно оформлять отпуска с понедельника по пятницу, не включая выходные дни, тогда положенные в год 28 дней удастся растянуть на подольше.